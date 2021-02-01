صدور العدد 17 من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت دائرة الثقافة في الشارقة العدد 17 من مجلتي «الوسطى» و«الشرقية»، عن شهر فبراير 2021، وقد تضمن العدد مواضيع مهمة تراوحت ما بين استعراض الإنجاز التنموي والاقتصادي والسياحي، وتقديم البحث الثقافي الرصين في تراث وتاريخ المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة.

وفي العدد 17 من مجلة «الشرقية»، احتفى باب «إنجاز»، عبر ملف متكامل بأحدث مشاريع البنية التحتية التي أقيمت في دبا الحصن، وهي مشروع إنجاز محلات تجارية، وإنجاز مشروع مطعم سياحي كبير في الجزيرة بدبا الحصن، ومشروع سوق مخازن المالح بجزيرة الحصن، إضافة لمشروع توسعة المدرجات في نادي دبا الحصن، ومتابعة أعمال التطوير في عدد من المشاريع الخدمية.

وتناول باب «درب القمة» سيرة ابن مدينة كلباء خالد الغيلي والمحطات المهنية والتطوعية المتنوعة التي مر بها وخدم من خلالها المجتمع في المنطقة والإمارة.

وقدم باب «على الرحب» تقريراً مصوراً وافياً عن أبرز المحتويات التي تتضمنها المتاحف في مدن الساحل الشرقي من إمارة الشارقة، فيما استعرض باب «ملامح أصيلة» تجربة الوالد حسن مصطفى الحمادي، وحكاياته في خورفكان، وفي باب «ذاكرة» ومضات من تاريخ الحركة الكشفية في مدن الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، إضافة للتبويبات المعتادة الأخرى، وإضافة لكل ذلك ضم العدد بقية تبويباته المعتادة ومقالات متميزة.

وحافظ العدد 17 من مجلة «الوسطى» على نفس التبويبات المعتادة، وقدم من خلالها موضوعات متعددة عن المنطقة بتنميتها وثقافتها البدوية الخاصة، حيث رصد باب «إنجاز» المشاريع والبنى التنموية التي أنجزتها حكومة الشارقة في منطقة المدام، والفرق الكبير الذي أحدثته في حياة المواطنين والمقيمين في المنطقة، لا سيما وأن هذه المشاريع غطت كل القطاعات، بما في ذلك الخدمات العامة، ومشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات، وأحياء سكنية، وأسواق ومجمعات تجارية، ومؤسسات تعليمية وتربوية، ووجهات عائلية وترفيهية.

وفي باب «درب القمة» قدم العدد التجربة الملهمة للدكتور عبدالله بن حمودة الكتبي، عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ومستشار ومدير الإدارة الأكاديمية في معهد الشارقة للتراث.

فيما اهتم باب «تحت الضوء»، بتبيان النجاح الكبير الذي حققه «معرض التخييم والمغامرات»، في نسخته الثانية، التي جرت مؤخراً، كما ضم باب «على الرحب» تقريراً مصوراً عن نزوى بتاريخها العريق وبنيتها الحديثة، كما حمل العدد مجموعة مختارة من المقالات والمواضيع المتنوعة في مختلف الجوانب التنموية والثقافية.