«رأس الخيمة للفنون» يطلق دورته التاسعة 6 فبراير

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف سقراط بن بشر، مدير مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، في دورته التاسعة، عن إطلاق المهرجان تحت شعار «الأمل»، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مدشناً النشاطات الفنية في أجندة الإمارة الفنية لعام 2021، ضمن 3 مواقع لتقديم العروض، حيث يعتمد المهرجان في دورته الجديدة على استخدام المواقع المفتوحة بهدف الترويج للمواقع السياحية والتاريخية.

وأشار إلى أن المهرجان سيقدم معرضاً فنياً خارجياً يضم أعمالاً فنية للمواهب المحلية والدولية، إلى جانب برنامج غني بعروض الأفلام الداخلية والخارجية، وورش العمل والجولات المبتكرة والمشاريع التعاونية الجديدة مع آرت دبي ومركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة للمشروع المميز الذي يُعنى بالتاريخ الشفهي بهدف الحفاظ على تاريخ قرية الجزيرة الحمراء التراثية، إلى جانب قصص خمسة من المواطنين الإماراتيين الذين عاشوا في هذه المنطقة.

وأضاف: من المقرر أن يتم افتتاح المهرجان 6 فبراير ليستمر حتى 3 أبريل 2021، مع الالتزام بإرشادات السلامة الدولية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وستقدم المعارض الفنية الخارجية للمهرجان في القرية التراثية بالجزيرة الحمراء وجبل جيس وجزيرة المرجان، أكثر من 130 عملاً فنياً لأكثر من 100 فنان محلي ودولي من 49 دولة.

وأوضح سقراط: سيتم عرض سلسلة من القصص الشفهية في المهرجان كأفلام قصيرة في عدد من بيوت قرية الجزيرة الحمراء التراثية، تضم 5 من السكان السابقين وهم يتحدثون عن حياتهم اليومية في قرية صيد اللؤلؤ.

أفلام

سيتم عرض أعمال صناع الأفلام المستقلين الناشئين من مصر والعراق وإيران وتونس والأردن والجزائر والمجر طوال الشهر الأول من المهرجان.

وتقدم منحة مؤسسة القاسمي للأفلام كل عام تمويلاً بقيمة 25 ألف درهم إماراتي لصنع الأفلام القصيرة التي تدور حول مواضيع ذات صلة بدولة الإمارات ومنطقة الخليج على نطاق أوسع، وسيتم عرض فيلم الحاصلَين على منحة عام 2020 وهما فنانة الوسائط المتعددة الأوكرانية آنا كيبرفاسر والفنان السوري متعدد التخصصات ماجد علوش خلال المهرجان هذا العام.

ورش العمل

ستُعقد ورش العمل داخل القرية التراثية وفي جبل جيس وكذلك عبر الإنترنت. كما سيقام يوم الفن المجتمعي والسينمائي في جزيرة المرجان، يوم الجمعة 26 فبراير.

ويطلق المهرجان جولة تاريخية في قرية الجزيرة الحمراء التراثية بقيادة دائرة الآثار والمتاحف يوم السبت 13 فبراير، ويوم الجمعة 19 فبراير والسبت 27 فبراير، كما سيتم تنظيم جولة تعريفية للتعرف على المأكولات والتراث في رأس الخيمة القديمة مع صقر المالكي وماكس إيكرت يوميّ الخميس 18 فبراير والخميس 25 فبراير.

وستتوفر جولة افتراضية للمهرجان عبر الإنترنت بعد اليوم الافتتاحي الجمعة 5 فبراير.