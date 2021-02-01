تذاكر رقمية من «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: (دبي - البيان)

تم طرح تذاكر رقمية تتيح الوصول إلى ما لا يقل عن عشر جلسات رائعة تُبث مباشرة من فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير.

ولأول مرة، سيبث المهرجان مجموعة مختارة من الجلسات باللغتين العربية والإنجليزية في إجازة نهاية الأسبوع الكبرى في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير. تبلغ قيمة التذكرة الرقمية 100 درهم وتوفر فرصة لحضور المهرجان لكل من لا يمكنه الحضور أو لم يتمكن من الحصول على تذكرة.

وقالت مديرة المهرجان أحلام بلوكي: «يحتضن برنامج المهرجان الرائع فعاليات وفقرات حية مميزة، ولكن مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، سيكون هناك عدد أقل من التذاكر المتاحة. ولكي نضمن من أن كل شخص لديه فرصة للاستمتاع بفعاليات المهرجان الرائعة، قمنا بتخصيص البطاقة الإلكترونية لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور، والتي ستسمح لهم بمشاهدة مجموعة متنوعة من الجلسات».

وستشتمل الفعاليات المتاحة رقمياً على الجلسات المنفردة، مثل جلسة أمين معلوف، وجلسة أليف شافاك وجلسة ولاء كمال بالإضافة إلى الجلسات الحوارية الرائعة، مثل جلستي «محاربة الحركة المناهضة للحقائق» و«القوالب النمطية الاجتماعية».

يضم برنامج مهرجان طيران الإمارات للآداب 2021 مزيجاً من العروض الحية التي يشارك فيها نخبة من الكتّاب والشعراء والمبدعين المحليين، والفعاليات الافتراضية التي تضم مجموعة من المؤلفين العالميين. ويغطي إجازات نهاية الأسبوع على مدار ثلاثة أسابيع في ثلاثة أماكن: مركز جميل للفنون في الفترة من 29 إلى 30 يناير، انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير والسركال أفنيو من 12 إلى 13 فبراير.