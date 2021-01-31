«الشارقة الثقافية» تحتفي بعامها الخامس

المصدر: الشارقة - البيان

صدر أخيراً العدد (52) لشهر فبراير من مجلة «الشارقة الثقافية»، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث جاءت الافتتاحية بعنوان «بيت الحكمة في الشارقة والبعد الثقافي العالمي»، محتفية بهذا الصرح الذي يعبّر عن مواصلة الشارقة مشروعها الثقافي ورسالتها الحضارية والإنسانية في نقل المعرفة والعلم، كما كان بيت الحكمة في بغداد بمقام خزانة للتراث والأدب والمعارف، وملتقى لصناعة الثقافة وإثراء الكتاب وتعزيز الحوار والتفاهم.

وأكدت أن بيت الحكمة في الشارقة يعدّ منارة من منارات العلم والإبداع والبناء التي تشعّ أنوارها مرّة جديدة في سماء شارقة الثقافة، في أبهى صورة من صور تشييد المعنى وتخليد الهوية، وفي أعظم قراءة من قراءات الوعي للمستقبل واللحظة التاريخية، منارة تجسّد مكانة الكتاب والمعرفة وشغف القراءة، وتستحضر التاريخ وشواهده لتطلّ على الذات العربية بكامل شموخها، وتؤكد عراقتها وعمقها في اللغة وفي الشعر وفي الهوية.

وأعلنت المجلة في هذا العدد إطلاق تطبيقها الخاص للهواتف الذكية ابتداء من شهر فبراير، وذلك لتوفر للقراء في كل مكان فرصة الاطلاع على أعداد المجلة كاملة، ومتابعة أبرز الموضوعات والمقالات الفكرية والأدبية والفنية.