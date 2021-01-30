«مهرجان أبوظبي» و«العين السينمائي» يدعمان صنّاع الأفلام الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار رؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لإثراء المحتوى الفني في الإمارات والارتقاء بصناعة الأفلام والسينما الإماراتية وتعزيز حضورها عالمياً، عبر تقدير الفنانين الرواد وتنمية واحتضان المواهب الشابة، يتعاون مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة، مع شريكه الثقافي الاستراتيجي، مهرجان العين السينمائي، في نسخته الثالثة؛ لدعم صنّاع الأفلام الشباب ونشر ثقافة السينما في دولة الإمارات.

يأتي هذا التعاون كجزء من برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، عبر منصة «دائرة صناّع الأفلام الشباب»، التي تشكل حاضنة للإبداع والمبدعين الإماراتيين الشباب من المخرجين والفنانين، والتي تم منح إحدى المخرجات الملتحقات بها وهي الإماراتية حمدة المدفع بجائزة لجنة التحكيم ضمن مهرجان العين السينمائي في دورته الثالثة، عن فيلمها «النبتة».

شراكة

وبهذه المناسبة، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «لطالما شكلت الشراكات الاستراتيجية محوراً رئيسياً في برنامج مهرجان أبوظبي 2021؛ حيث لم يغفل المهرجان في دورته الحالية الفن السابع وأهميته وتأثيره في المجتمعات، وإيماناً بذلك تضمن برنامج الدورة الثامنة عشرة من المهرجان شراكة ثقافية استراتيجية مع مهرجان العين السينمائي في دورته الثالثة، بهدف دعم صنّاع الأفلام الشباب ونشر ثقافة السينما في الإمارات».

وأكدت: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان العين السينمائي، باعتباره نافذة تعكس رؤية الدولة في الارتقاء بصناعة الأفلام ودعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والذي تشكل صناعة السينما ركناً محورياً فيه»، مشيرة إلى أن المهرجان يشكل فرصة فريدة لتكريم نخبة من السينمائيين الرواد الذين شاركوا في مسيرة الفن الحافلة على مدى عقود طويلة، بالإضافة إلى دعم إمكانات الإنتاج والإخراج لدى الشباب الإماراتي.