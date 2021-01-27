سلطان بن أحمد القاسمي: «إكسبوجر 2021» دورة استثنائية بامتياز

المصدر: الشارقة - وام

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن الدورة المنتظرة لمهرجان التصوير الدولي (إكسبوجر) التي ستقام خلال الفترة من 10 حتى 13 من فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ستكون دورة استثنائية ذات طابع خاص سواء على مستوى المصورين المشاركين أم القضايا التي تتناولها الصور.. مشيراً إلى أن التحولات الكبيرة التي بدأت في العام الماضي ولا تزال تلقي بظلالها على العالم تركت آثارها على اهتمامات المصورين وأضافت لأجنداتهم مواضيع جديدة جسدوها بعدساتهم لينقلوها إلى الجمهور.

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في تصريحات صحافية، أن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للحراك الثقافي الذي تمتاز به الشارقة، وللفنون على وجه التحديد، إلى جانب مثابرة وإبداع فريق العمل والقائمين على تنظيم المعرض وضع إكسبوجر بين أكبر مهرجانات التصوير الدولية، وجعله مركزاً لالتقاء الجمهور بالعالم، ونافذة لمتابعة القضايا الرئيسية التي تشكل محور الاهتمام المشترك بين الشعوب بمختلف ثقافاتها.

تفاصيل

وقال طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن جميع فعاليات المهرجان التي تنظم هذا العام ستقام على أرض الواقع ضمن بيئة تشمل جميع التدابير الوقائية وإجراءات السلامة الخاصة للحد من انتشار «كوفيد 19»، حيث أردنا أن نعود من جديد ونعلّق على جدران المهرجان قصصاً وحكايات من العالم تروي سيرة الظروف والقضايا التي عايشها الناس في مختلف تفاصيل حياتهم.

لافتاً إلى أن المهرجان سيقدم هذا العام تنوعاً كبيراً في الأعمال التي أبدع فيها نخبة من المصورين العالميين الذين حرصوا على التواجد في الشارقة برغم كلّ الظروف التي يشهدها العالم، ليؤكدوا قوة الصورة وحضورها وأهميتها في الحياة.

وحول الأفكار الجديدة التي سيتضمنها المهرجان في 2021 خصوصاً بعد تأجيل نسخته في 2020 بسبب الجائحة، أوضح علاي قائلاً: يحظى المهرجان بتحديثات وتجديدات سنوية ليس على صعيد الأفكار وحسب بل بالقضايا والقصص التي يطرحها ويناقشها، وحرصنا هذا العام على أن نفتح الباب من جديد لإبداعات نخبة من المصورين العالميين لنجوب معهم العالم بقاراته وخصوصيته عبر عدسة فذّة وثّقت اللحظة وخلّدتها. وذكر أن المهرجان هذا العام سيحمل الكثير من الحكايات لعشاق التصوير.