لطيفة بنت محمد: القطاع الإبداعي في دبي تغلب على تحديات 2020

المصدر: دبي- البيان

ترأَّست سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وعضو مجلس دبي، اجتماع القيادة العليا للهيئة، الذي عُقد في منطقة حتّا التراثية، أحد أهم المواقع التراثية والسياحية في إمارة دبي، لمناقشة أولويات «دبي للثقافة» لعام 2021، وآليات العمل ضمن مختلف قطاعاتها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية السداسية.

وأكدت سموها خلال الاجتماع، الذي حضره رؤساء ومديرو قطاعات «دبي للثقافة» على ضرورة مواصلة تفعيل الدور، الذي تضطلع به الهيئة في إطار رؤيتها وخريطة طريق استراتيجيتها السداسية، وتوفير جميع أشكال الدعم والتمكين للقطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، وتحقيق مزيد من النمو والازدهار لهذا القطاع الحيوي، بما يواكب الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمسيرة التطوير والتنمية الشاملة في الإمارة.

أولويات

وقالت سموها: «استطاع القطاع الثقافي والإبداعي في دبي أن يتغلب على التحديات خلال عام 2020، بفضل المرونة والتفكير غير التقليدي وتضافر الجهود. اليوم، نجتمع للمرة الأولى هذا العام لنناقش أولوياتنا في 2021، والتي يأتي على رأسها تقديم المزيد من الدعم للمساهمة في تعافي القطاع وتعزيز الأنشطة الثقافية في الإمارة مستقبلاً، ضمن مسيرتنا لتحقيق رؤية دبي الثقافية. لقد بذلنا معاً في القطاع الثقافي الجهد والوقت لمراجعة خطط عام 2021، والوقوف على التقدم المحرز في خطتنا الاستراتيجية، ونعمل على إطلاق العديد من المبادرات».

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن اختيار منطقة حتّا؛ إحدى وجهات حملة الإمارات للسياحة الداخلية «أجمل شتاء في العالم»، لعقد هذا الاجتماع يعود إلى القيمة التاريخية والثقافية المميزة، التي تتمتع بها هذه المنطقة، وما تمتلكه من مقومات بيئية تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية سياحية من الطراز الأول، كما يريد لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وحول أهمية منطقة حتّا، قالت سموها: «كان من المهم بالنسبة لنا أن نعقد اجتماعنا الاستراتيجي الأول لعام 2021 في منطقة حتّا، ونطلق منها أعمال فريق الإدارة في الهيئة لهذا العام؛ وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية كبيرة، وما تقدمه من شخصيات ثقافية مميزة، فالمجتمع المحلي يضم عدداً من المثقفين الرياديين وشركات إبداعية صغيرة ومتوسطة. ومن خلال هذه الزيارة نؤكد التزامنا بدعم المواهب الإبداعية في جميع أنحاء الإمارة».

أهداف وخطط

واستعرضت سموها أولويات عمل فريق «دبي للثقافة» خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تم تحديده من أهداف وخطط ومشاريع ضمن خريطة طريق الاستراتيجية الجديدة، وآليات تنفيذها، ضمن أطر زمنية محددة.وأوضحت أن الهيئة ستواصل أداء مهمتها في تحقيق النهضة الثقافية الشاملة في الإمارة.

مبادرات

واعتمدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع حزمة من المبادرات الرامية إلى دعم المجتمع الإبداعي في حتّا وتطوير هذه المنطقة. كما قامت سموها بجولة في ربوع المنطقة، زارت خلالها بعض أهم المعالم السياحية والثقافية فيها، والتقت الأطراف الفاعلة في الخطة التنموية الشاملة لتطوير المنطقة.