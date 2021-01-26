براند دبييضيء تفرد قصص مبدعي الطهي ضمن مبادرة «بكل فخر»

المصدر: دبي - البيان

أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، «ون سنترال» فعالية تمنح بموجبها الفرصة لعدد من أصحاب المشاريع التابعة لمبادرة «بكل فخر من دبي»، التي أطلقها براند دبي لتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات التي ولدت وبدأت في دبي، بتقديم الطعام في الهواء الطلق ضمن ستة مطاعم ومقاه وذلك بهدف إيصال رسائل إعلامية إبداعية تتعلق بسمات دبي وطبيعتها كوجهة اقتصادية عالمية ومدينة تضع خطط تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لهم ضمن أولويات أجندتها التنموية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو، حيث تستمر الفعالية من 17 يناير إلى 25 فبراير المقبل في «ون سنترال» - مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت نهال بدري، مديرة «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: تمثل هذه الفعالية واحدة من فعاليات براند دبي المعنية بتسليط الضوء على قصص رواد الأعمال المحليين المشاركين في مبادرة «بكل فخر من دبي»، والذين تمكنوا من تحقيق نجاحات إبداعية في عدة مجالات مختلفة.

وأضافت: هذا الحدث هو جزء من التزامنا بنقل تجارب إيجابية عدة تعبر بوضوح عن تقدم الإمارة في دعم قطاعات الأعمال المختلفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، التي تشكل رافداً مهماً من روافد دبي الاقتصادية.

معربة عن شكرها لدعم مركز دبي التجاري العالمي، ومؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط «براند دبي» الرامية إلى توفير سبل الدعم اللازمة لرواد الأعمال الشباب وإلقاء الضوء إعلامياً على مشاريعهم تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى دعم نجاحات رواد الأعمال الذين وجدوا في دبي البيئة الداعمة لتحقيق النجاح.

وأوضحت مديرة براند دبي، ضرورة الالتزام بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي المفروضة من الجهات الحكومية في الدولة، مؤكدة أن «براند دبي» تضع دائماً صحة وسلامة أفراد المجتمع والزوار في مقدمة أولوياتها، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون الكامل واتباع التدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

تجارب ملهمة

وتسلط هذه المبادرة الضوء على المأكولات المتنوعة لمجوعة من المطاعم التي تأسست في دبي، وتقدم خدماتها عبر عربات طعام متنقلة وغير تقليدية ستتواجد في مكان الحدث طوال فترة الفعالية، وتقدم لكل الباحثين عن تجربة الأطعمة والمشاريب المميزة في أجواء إبداعية مستوحاة من المساحات الخضراء والمفتوحة على معالم الإمارة، وتتميز كل عربة من هذه العربات بطابعها الخاص لتوفر للزائرين تجربة فريدة، وتشمل قائمة المطاعم والمشاريع المشاركة: مشروع «25،55» و«تريه مارياز» و «كوپ پاستا» و «سيمي سويت» و«ذا مطر فارم» التي ستتواجد في مكان الحدث من 31 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، و «سمپل» التي ستتواجد في مكان الحدث من 1 حتى 16 فبراير المقبل، و«كرك انك» وستتواجد من 31 يناير الجاري وحتى 25 فبراير، و«لوست برد» من فبراير وحتى 25 فبراير المقبل.

2018

تم إطلاق «بكل فخر من دبي» في عام 2018، وهي مبادرة تهدف إلى منح الشركات المحلية من دبي الفرصة لزيادة ظهورها وإقامة شراكات وتعاون على المستويين المحلي والدولي. ويتم اختيار الشركات المحلية لتكون جزءاً من شبكتها بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل إبداعها واستراتيجية أعمالها ومساهمتها في المجتمع.