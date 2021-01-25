«فعاليات الشارقة» تحتفي بمحتوى مواقع التواصل حول الإمارة

المصدر: الشارقة- البيان

أطلق موقع «فعاليات الشارقة» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار «تشرق بفعالياتها»، حملة جماهيرية لتوثيق وجمع المحتوى المصور، الذي ينشره ويتبادله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول فعاليات إمارة الشارقة ومعالمها، وأنشطتها على مدار العام.

وتخصص الحملة التي تجسد رؤية «فعاليات الشارقة» في تحقيق التواصل المباشر مع الجمهور، والاستجابة لتطلعاتهم وما يطمحون إليه في الإمارة، جوائز لأصحاب أجمل صورة، ومقاطع مصورة، تتيح للفائزين فيها عيش تجارب جديدة في أبرز معالم الإمارة السياحية.

وحول إطلاق الحملة وتخصيص منصة لاستقبال المحتوى، قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: إن الحملة تنطلق من رؤية تركز على استدامة توظيف المحتوى البصري وتكوين مكتبة محتوى غنية بالمشاهد التي تنقل جماليات الشارقة خلال كل مواسم أنشطتها، بالاستفادة من أصداء الفعاليات لدى الزوار ورواد الفعاليات والمواقع والمتاحف وأماكن الاحتفالات والمعارض.

وأضاف: «إن الالتفات إلى ما ينشره المستخدمون على الشبكة العنكبوتية من أصداء تتعلق بأنشطة وفعاليات الشارقة، يحفز على خلق شراكة مع صناع المحتوى، وهو ما يعزز من الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بصورة أوسع».

وحول التهيئة والاستعدادات التي قامت بها «فعاليات الشارقة» في هذا الإطار، أوضح مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن مراحل رصد وتوظيف المحتوى تلبي استراتيجية مسبقة أعدت لهذا الغرض، بهدف إشراك المستخدمين في تقديم فعاليات الإمارة على الشبكة العنكبوتية، وتعزيز الثقة بينهم معالم وأنشطة الشارقة، وأشار إلى أن توظيف الصور ومقاطع المصورة، سيكون بعد الحصول على حقوق نشرها القانونية.