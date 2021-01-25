«طيران الإمارات للآداب» 2021 ينبض بجماليات الفن

المصدر: دبي - البيان

كثيرة هي ملامح تفرّد وتطور مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورة هذا العام، التي تنظم خلال الفترة (29 يناير إلى 13 فبراير) 2021، في نهاية هذا الأسبوع، ومن بين أبرزها تركيزه على الاحتفاء بالفنون ورمزياتها وعوالمها، بجانب الفعاليات الأدبية التي تتميز بصبغة فنية جمالية، وذلك في مركز جميل للفنون في منطقة الجداف بمدينة دبي .

وتأتي هذه الفعاليات في أولى إجازات نهاية الأسبوع على مدار ثلاثة أسابيع، إذ تقام فعاليات المهرجان الكبرى في نهاية الأسبوع الثاني في انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير، وتقام فعاليات نهاية الأسبوع الثالث في السركال أفنيو في الفترة من 12 إلى 13 فبراير.

تبدأ فعاليات المهرجان في مركز جميل للفنون ببرنامج يضم مجموعة متميزة من المؤلفين والشعراء والمصممين الجدد والمعروفين في العديد من الجلسات المقدمة باللغة العربية أو الإنجليزية، يأتي ذلك على خلفية مركز جميل للفنون وحديقة جداف ووترفرونت للفنون.

ويشتمل البرنامج على سلسلة من المحادثات الفنية يستضيفها شومون باسار من خلال المعرض الضخم «زمن الذات» الذي شارك في تنسيقه والإشراف عليه. بينما سيقدم أمين المكتبة ومجمع الكتب، ديفيد هيرش، مناقشة مُتميزة من خلال معرض «حلقات المكتبة» الذي يستعرض مجموعة من مطبوعات المجلات، والكتب والروايات المصورة العربية وتجارب المانجا، التي يعود تاريخها إلى عام 1956 وحتى يومنا الحاضر.

برنامج

ستقوم الروائية المرشحة للبوكر لعام 2020، أفني دوشي، بإلقاء نظرة عميقة على تأثيرات النجاح الاستثنائي لروايتها الأولى «سكر محروق» وذلك على مسرح مركز جميل للفنون. وتعود شهد الراوي بعد نجاح روايتها «ساعة بغداد»، بكتابها الجديد، «فوق جسر الجمهورية».

ومن بين الأسماء التي أُعلن عن مشاركتها، الفنانة البارعة والرائدة إيرما بوم، وستكشف «بوم» أيضاً عن بعض أسرار مهاراتها ونهجها المعماري في التصميم ضمن ورشة عمل متميزة حول فن تصميم الكتاب.

وتحدثنا الفنانة والكاتبة ثمار حلواني عن قصة الكتب الصامتة وشهرتها، وستُظهر للمشاركين في ورشة العمل كيفية تطوير كتبهم، وتوضح لهم الاستخدامات المتعددة لعناصر وتقنيات الرسم التوضيحية.

بينما سيستفيد الكتّاب الذين يواجهون مشاكل في البدء في كتابة أعمالهم الأدبية من ورشة «استكشاف الأخطاء وتصويبها» مع أنابيل كانتاريا.

وتقدم الناشطة الاجتماعية ومختصة الأزياء، حفصة لودي، مؤلفة كتاب «الاحتشام ومعضلة الأزياء»، ورشة عمل تختص بخطط العمل الرقمية.

وفي حوار بين المصمم متعدد التخصصات، وفنان الخط العربي، حسين الأزعط، مقدم «خزانة الكتب الجميلة»، وكميل كرم، من أرشيف استوديو «يا هلا»، يتتبع المتحدثان تاريخ نشر كتب الأطفال والقصص المصورة العربية. سيشهد مساء السبت إلهاماً شعرياً مع بعض أفضل الفنانين في دبي، وأبرزهم مجموعة جارا مع شما البستكي، وسارة المهيري، وآرثر دي أوليفيرا. ومناقشة حول أهمية الدواوين الشعرية الصغيرة إذ تتضمن الجلسة ناشرين مستقلين من مجموعة جارا وتدير الجلسة سايرا أنصاري.

مركز جميل

يقدم معرض «زمن الذات» أعمالاً تعكس كيف تقوم التكنولوجيا بتغييرنا وتغيير المجتمع وماهية «الفرد» في عصرنا الحالي. يواكب المعرض كتاباً سوف يصدر لكل من باسار وكوبلاند وأوبريست بعنوان «الذات المتطرفة».