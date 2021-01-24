«رأس الخيمة للفنون» ينطلق في 5 فبراير القادم

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

يفتتح مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية بدورته التاسعة يوم الجمعة 5 فبراير، مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تحت شعار «الأمل» مع الالتزام بإرشادات السلامة الدولية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، ممهداً بذلك الطريق لإطلاق المزيد من الفعاليات الفنية الحية ضمن خارطة الفنون لعام 2021، حيث يطرح المهرجان المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، معرض فني خارجي يضم أكثر من 130 عملاً فنياً من 49 دولة للمواهب المحلية والدولية إلى جانب برنامج غني بعروض الأفلام الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ورش العمل والجولات المبتكرة والمشاريع التعاونية الجديدة مع آرت دبي ومركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

عودة الفنون

ويعكس المهرجان الذي سيتم افتتاحه يوم الجمعة 5 فبراير ليستمر حتى يوم السبت 3 أبريل 2021، المقام في قرية الجزيرة الحمراء التراثية في إمارة رأس الخيمة مرة أخرى، المهرجان الذي استضافته على مدار العامين الماضيين «الأمل» في قطاع الفنون وعودته نشاطاتها بعد الإغلاق العام الذي حصل العام الماضي.

وسيقدم المعرض الفني الخارجي في القرية التراثية إضافةً إلى جبل جيس وجزيرة المرجان، أكثر من 130 عملاً فنياً من 49 دولة.

إلى جانب برنامج غني بعروض الأفلام وورش العمل الفنية والجولات التي ستديرها مجموعة مُرشدين وغيرها من الفعاليات التي ستقام في مواقع المهرجان المختلفة. مع الالتزام بإرشادات السلامة الدولية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

نقطة تواصل

والجدير بالذكر أنه تم اختيار «الأمل» موضوعاً أساسياً لفكرة الأعمال والبرامج الخاصة، وذلك تزامناً مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يتطلع المهرجان إلى الماضي واستكشاف المستقبل من خلال عدسة الفن المعاصر في وقت أصبح فيه الأمل عنصر أساسي في حياتنا اليومية.

وسواء كانت تتحدث الأعمال عن الحياة أثناء فترة انتشار الوباء، أو كانت تركز على الطبيعة أو النمو أو التواصل البشري، سيستكشف كل عمل ونشاط فني أين يوجد الأمل وأين يتم بناؤه وكيف تتم مشاركته.

وفي عالمنا ذي التغيرات السريعة والتقنيات الجديدة والتحضّر وتغير المناخ وبالطبع الوباء المنتشر في الفترة الحالية، يطرح المهرجان السؤال الحاسم، كيف يمكن للأمل إلهام الفن، وكيف يمكن للفن أن يلهم الأمل؟

تعاون فني

ومن جانب آخر أعلن المهرجان عن تعاونه لأول مرة مع آرت دبي ومركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي لتقديم الفعاليات وورش العمل. وتُظهر هذه المشاريع التعاونية الجديدة التزام مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية بتطوير المجتمع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستقدم هلا خياط، المديرة الإقليمية لمعرض آرت دبي، جلسة نقاشية حول التحضيرات الداخلية لمهرجانات الفنون الإقليمية يوم الجمعة 19 فبراير.

أما يوم الأحد 14 فبراير، فسيقدم الموسيقي وخبير علم موسيقى الشعوب الدكتور غازي المليفي بالتعاون مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي وبدعم جزئي من السفارة الأمريكية في أبوظبي، ورشة افتراضية بعنوان «تعلُّم إيقاعات بحر العرب».

وخلال المهرجان سيتم عرض عدد من الأعمال الفنية لفنانين محليين من دولة الإمارات مثل: عزة النعيمي ونوير الهاجري وأماني المنصوري ومريم المنصوري وفيصل الريس وخالد البلوشي ونوال النعيمي وسعيد العمادي وميثاء آل علي وعبير الراسبي وعبد الله خوري، إلى جانب أعمال المواهب الخليجية البارزة مثل: عواطف آل صفوان وغيد عاشور وأم كلثوم العلوي من المملكة العربية السعودية، وإسراء العنزي ولمياء غريب من الكويت وبيريهان العشماوي من البحرين وعبد الله البلوشي من عُمان.