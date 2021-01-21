«الفجيرة الثقافية» تطلق مجلس الشباب

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس، من مقرها بالفجيرة «مجلس الشباب»، الذي يعنى بتنمية قدرات الشباب، واستثمار طاقاتهم المتنوعة، لدعم ركائز المجتمع، وليكونوا القادة المستقبلين في العمل التطوعي المجتمعي، وذلك بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وسعيد الكياني عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيس وأعضاء مجلس الشباب.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار حرص جمعية الفجيرة الثقافية، على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين الشباب، وتعزيز دورهم في المجتمع، والارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية، والانتماء للوطن، والتمسك بالعادات والتقاليد التي تعكس أصالة وحضارة دولة الإمارات.

وقال خالد الظنحاني: إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بشريحة الشباب، ودعمهم على كافة الصعد، عبر طرح الكثير من المبادرات التي مكنتهم في مواصلة مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة، والاستفادة من طاقاتهم البناءة، والحرص على توجيهها الوجهة الصحيحة، واستثمارها في نشاطات مفيدة، تخدم المجتمع.

وأضاف الظنحاني: إن جهود مجلس الشباب في الجمعية، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية في الإمارة، ستنصب من أجل تمكين وإشراك الشباب في مختلف القطاعات، وتحفيزهم إلى المساهمة في الأعمال الإنسانية والمجتمعية والتجارية داخل الدولة، وخلق نماذج شبابية واعية، تتمتع بالقدرة على المنافسة والابتكار.

ويتألف مجلس شباب جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، من 8 أعضاء، وتم اختيار مانع أحمد سعيد لرئاسة المجلس، ومحمد خميس الزيودي نائباً أول للرئيس، ونوف الكندي نائباً ثانياً، ورئيساً للجنة ريادة الأعمال، وحمد عبد الله الظنحاني منسقاً عاماً للمجلس، وغاية سيف المزروعي رئيساً للجنة الإعلامية، وميرة سيف الكندي رئيساً للجنة الاجتماعية، وعائشة خميس الكندي رئيساً للجنة الثقافية، وأمينة خليفة الصريدي رئيساً للجنة البيانات.

من جهته، أكد مانع أحمد سعيد رئيس مجلس الشباب، أن إطلاق المجلس، يأتي في إطار دعم مبادرات الشباب المتنوعة، وخاصة في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى الالتزام بتحقيق الأهداف الأساسية للمجلس، التي تتوجه نحو تمكين الشباب، واستثمار طاقاتهم في دعم المجتمع، والمشاركة فيه لتكوين شخصية الشاب المسؤول، علاوة على تطوير مهارات الشباب في التخصصات المطلوبة، والقدرة على دعمهم في العمل والإبداع.