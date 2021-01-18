مقهى الفجيرة الثقافي يكرّم 5 من مبدعي الإمارة

المصدر: الفجيرة - البيان

احتفى مقهى الفجيرة الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بخمسة كتّاب من إمارة الفجيرة صدرت مؤلفاتهم أخيراً، في الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهم نورة الظنحاني، وحياة الحمادي، وآمنة الظنحاني، وخالد سليمان جميع، وجميع الظنحاني.

جاء ذلك خلال الأمسية الأدبية التكريمية التي نظمها المقهى الثقافي، مساء أول من أمس، في مقره بالفجيرة، تحت عنوان «الفجيرة تبدع»، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وسلمى الحفيتي مديرة المقهى الثقافي، ونخبة من المثقفين والأكاديميين.

وتم تكريم الكتّاب المشاركين بـ «درع التميز الأدبي»، تقديراً لإثرائهم المكتبة المعرفية والإنسانية.