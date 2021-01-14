«طيران الإمارات للآداب» يطرح تذاكره للبيع

المصدر: دبي - البيان

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب، المهرجان الأدبي الأول في المنطقة، والذي سيقام في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير، عن طرح تذاكر فعالياته للبيع اليوم الخميس في تمام الساعة 12:00 مساء، بمشاركة نخبة متميزة من الأدباء والمبدعين والمفكرين والشخصيات المؤثرة مثل ملالا، الناشطة الحائزة جائزة نوبل، والمرشحتين لجائزة البوكر أفني دوشي، مؤلفة رواية «سكر محروق»، وأوينكان بريثويت مؤلفة رواية «أختي السفاحة»، ومن أبرز الكتّاب المشاركين المعروفين على مستوى العالم: أليف شافاك، وأمين معلوف، وليمن سيساي.

يضم برنامج المهرجان مجموعة من الموضوعات الرائعة المثيرة لاهتمام القرّاء وغير القرّاء على حد سواء،

وستكون هناك عروض حية وجلسات افتراضية خلال عطلات نهاية الأسبوع على مدار ثلاثة أسابيع، في ثلاثة أماكن مختلفة:

• مركز جميل للفنون، الذي يستضيف عطلة نهاية الأسبوع الأولى في الفترة من 29 إلى 30 يناير.

• فعاليات المهرجان الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الثاني في انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير.

• السركال أفنيو، الذي يستضيف فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في الفترة من 12 إلى 13 فبراير.

ومن بين الأسماء التي أُعلن عن مشاركتها، الفنانة البارعة والرائدة إيرما بوم، والتي ستشارك في فعاليات مركز جميل للفنون، وقد وصفت إيرما بأنها «ملكة الكتب»، وقد كان نهجها التجريبي الجريء في إنجاز أكثر من 300 كتاب سبباً في أن تصبح أصغر الحائزين جائزة غوتنبرغ.

تبدأ أسعار التذاكر من 60 درهماً إماراتياً لجلسات الكبار، و40 درهماً إماراتياً لجلسات الأطفال و100 درهم إماراتي للبطاقة الرقمية لمشاهدة جلسات البث المباشر من المنزل. وسيتم بث 10 جلسات، على الأقل، مباشرة من فعاليات المهرجان الكبرى في انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.