المغرب يؤجل الدورة 27 للمعرض الدولي للكتاب

المصدر: (الرباط - رويترز)

قررت وزارة الثقافة المغربية تأجيل الدورة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب، التي كان مقرراً إقامتها في فبراير المقبل، بالدار البيضاء، بسبب «الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد». وأكدت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت، أمس، استحالة تنظيم المعرض في موعده المعتاد «حرصاً على السلامة الصحية للزوار والعارضين»، مشيرة إلى أنها ستعلن في وقت لاحق عن الموعد البديل للدورة القادمة.

وكان المعرض استقبل في دورته السابقة، التي عقدت في الفترة من 6 إلى 16 من فبراير الماضي، قرابة نصف مليون زائر. وسجل المغرب حتى أمس الأربعاء 437 ألفاً و332 إصابة بفيروس «كورونا» فيما بلغت الوفيات 7355 حالة. وتضرر قطاع النشر عالمياً خلال عام 2020 بسبب تفشي جائحة «كورونا»، حيث اضطرت الكثير من الدول إلى إلغاء المعارض الوطنية للكتاب، فيما لجأت بعض الدول لإقامتها افتراضياً عبر الإنترنت.