موسم أصيلة الـ47 يفتح خريفه على الفكر والشعر والتشكيل

تنطلق 2 أكتوبر المقبل الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السابع والأربعين، وتستمر حتى 18 منه، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والفن والإعلام. ويُنظَّم الموسم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، ومجلس جماعة أصيلة، مواصلاً مسيرة تمتد أكثر من أربعة عقود جعلت منه أحد أبرز المواعيد الثقافية في العالم العربي.

وتفتتح الدورة بندوة «الرهانات الطاقية والمائية في أفريقيا والمشاريع الاستراتيجية: نحو جغرافية سياسية جديدة» (2 و3 أكتوبر)، تليها ندوة تكريمية عن «طوني مارايني والمشهد التشكيلي المغربي» (5 و6 أكتوبر)، ثم ندوة «العالم العربي في أفق 2030: التحديات والتحولات والآفاق» (10 و11 أكتوبر)، وندوة «حسونة المصباحي: سفر في التعابير والأمكنة» (15 أكتوبر). وتحتفي «خيمة الإبداع» يوم 13 أكتوبر بالكاتب المغربي مبارك ربيع، فيما يُعقد اللقاء الشعري الرابع يوم 16 أكتوبر بندوة عن «الشعراء الجدد في العالم العربي والشعريات المتحولة»، وتُمنح في اليوم التالي جائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب في دورتها الثامنة.

ويشهد الموسم حفلات توقيع، منها «زمن العبور الهادئ: حكاية الانتقال الدبلوماسي في موريتانيا» لرئيس الوزراء الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر (3 أكتوبر)، و«حكايات على حافة الماء ـ أصيلة.. البيت والأهل والعابرون» للكاتب والصحافي اللبناني إسماعيل حيدر (4 أكتوبر)، ورواية «أنسجة الفوضى» للمغربي إدريس كسيكس (6 أكتوبر).

وإلى جانب العروض الموسيقية في فضاء محمد بن عيسى للثقافة والفنون، تتواصل ورشات الحفر والصباغة والليتوغرافيا بمشاركة فنانين عرب وأجانب، ومشاغل الأطفال في الفنون والكتابة. ويحتضن رواق محمد بن عيسى للفنون الجميلة معرضاً للفنانين محمد المرابطي ويونس الخراز، وقصر الثقافة معرضاً لصور الراحل محمد بن عيسى، وآخر لأعمال «مواهب الموسم».

وكان الموسم قد افتتح عامه بدورة ربيعية مخصصة للفنون التشكيلية (27 مارس – 12 أبريل)، أبرز محطاتها معرض «تشكيليات فصول أصيلة 25» الذي ضم أعمال خمسة وعشرين فناناً من المغرب والعالم العربي وخارجه، وجناحاً تكريمياً للفنانة الراحلة نجوى الهيتمي. ثم جاءت الدورة الصيفية (28 يونيو – 5 يوليو) لتجدد تقليد الجداريات في المدينة العتيقة، المستمر منذ عام 1978، بمشاركة أربعة عشر فناناً من أجيال مختلفة، رافقتها ندوة «جداريات أصيلة: نحو هوية بصرية للمدينة»، ومعرض «أصيلة في ظل ألوانها» لثمانية وعشرين فناناً من أبناء المدينة.