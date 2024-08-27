«ديدبول أند وولفرين» يستعيد صدارة شباك التذاكر

المصدر: لوس أنجليس ــ أ ف ب

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استعاد فيلم «ديدبول أند وولفرين»، وهو عمل كوميدي من عالم مارفل للأبطال الخارقين وإنتاج ديزني، صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية، بعدما حقق إيرادات تناهز 18,3 مليون دولار، على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتصدّر الفيلم الذي يؤدي بطولته النجمان رايان رينولدز وهيو جاكمان، شباك التذاكر لأربع من أصل خمس عطلات نهاية أسبوع عُرض فيها، حاصداً إيرادات طائلة بلغت 577,2 مليون دولار محلياً و634 مليون دولار دولياً.

وتراجع فيلم الرعب الخيالي العلمي «إيليين: رومولوس» من إنتاج استوديوهات «توينتيث سنتشري» وإخراج فيدي ألفاريز من الأوروغواي، إلى المركز الثاني، محققاً 16,2 مليون دولار للفترة من الجمعة إلى الأحد، بعدما تصدر شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ويشكّل «إيليين: رومولوس» الفيلم التاسع ضمن سلسلة بدأت في العام 1979 مع فيلم بعنوان «إيليين» للمخرج البريطاني ريدلي سكوت. وفي المركز الثالث، حل فيلم «إت إندز ويذ آس»، حاصداً 11,9 مليون دولار على شباك التذاكر.