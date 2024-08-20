«إيليين: رومولوس» يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

المصدر: لوس أنجليس ــ أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبوأ الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي «إيليين» صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية منذ بدء عروضه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لما أظهرته الأرقام التي نشرتها الأحد شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

فقد بلغت إيرادات «إيليين: رومولوس» للمخرج فيدي ألفاريز من الأوروغواي 41,5 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى لطرحه في دور السينما، أي بين الجمعة والأحد. ووصف المحلل المتخصص ديفيد أ. غروس من شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسرتش» هذه النتيجة بأنها «انطلاقة ممتازة لتتمة سلسلة أفلام رعب».

ويشكّل «إيليين: رومولوس» الفيلم التاسع ضمن سلسلة بدأت في العام 1979 مع فيلم بعنوان «إيليين» للمخرج البريطاني ريدلي سكوت. ويتناول الجزء الجديد قصة مجموعة من مستعمري الفضاء يواجهون خلال استكشافهم محطة فضائية مهجورة كائناً فضائياً آكل وجوه. وجاءت هذه البداية القوية لـ«رومولوس» على حساب «ديدبول أند وولفرين»، إذ تراجع هذا الفيلم المنتمي إلى عالم «مارفل» للأبطال الخارقين إلى المركز الثاني محققاً 29 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على بدء عروضه. وكان هذا الإنتاج الضخم من «ديزني» تجاوز عتبة المليار دولار في مبيعات التذاكر في مختلف أنحاء العالم.