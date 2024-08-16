«سان سيباستيان السينمائي» يكرم بيدرو المودوفار

المصدر: مدريد ــ أ ف ب

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أفاد منظمو مهرجان سان سيباستيان السينمائي، أول من أمس، أن المخرج الإسباني بيدرو المودوفار سيحصل على جائزة دونوستيا الفخرية وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية والسبعين من المهرجان التي ستقام بين 20 و28 سبتمبر المقبل في المدينة الواقعة شمال إسبانيا.

وقال منظمو المهرجان في بيان: «بالإضافة إلى موهبته الفنية وأسلوبه البصري المميز، تتألق شخصيته من الاتجاه الفني إلى الموسيقى التصويرية، وتتميز أعماله السينمائية بكتابته للشخصيات النسائية، واتجاه الممثلين، والجرأة في تناول مواضيع عدة».

وسيتسلم المخرج البالغ 74 عاماً جائزته في 26 سبتمبر، قبل عرض أحدث أعماله الذي يشكل أول فيلم له يصور بالإنجليزية، ويحمل عنوان «ذي روم نكست دور» وتؤدي دوري البطولة فيه جوليان مور وتيلدا سوينتون، اللتان ستقدمان له الجائزة. وفي مايو الماضي، أعلن القائمون على المهرجان أن الجائزة الفخرية الأخرى لهذه الدورة ستذهب إلى الممثلة الأمريكية الأسترالية كيت بلانشيت، وذلك عن مسيرتها الممتدة لـ «أكثر من 30 عاماً والتي تجمع بين سينما المؤلفين والأفلام الموجهة إلى عامة الناس».