«الإسكندرية السينمائي» يكرم أنطونيو دي ماتيو

المصدر: دبي ــ «البيان»

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أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ40 عن تكريم الفنان الإيطالي أنطونيو دي ماتيو، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات على مستوى المسرح والسينما والتلفزيون.

وذكر بيان صادر عن إدارة المهرجان في بيان أمس، أن تكريم الفنان الإيطالي، جاء اعترافاً بجهوده وإسهاماته المميزة في صناعة السينما العالمية ومواقفه الإنسانية، وذلك في إطار حرص المهرجان على تسليط الضوء على النجوم العالميين الذين ساهموا في إثراء الفن.

وأوضح البيان أن أنطونيو دي ماتيو، من مواليد مدينة «كازيرتا» الإيطالية عام 1978، وظهر منذ صغره شغفه بالفنون التمثيلية. وأكد البيان أنه شارك في 17 فيلماً سينمائياً، تعاون فيها مع نخبة من نجوم هوليوود. وأعرب أنطونيو دي ماتيو عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكداً، أن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يحمل قيمة خاصة في قلبه.