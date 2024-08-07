«الأقصر للسينما الأفريقية» يستقبل أفلام الدورة 14

المصدر: القاهرة - د ب أ

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بدأ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية استقبال أفلام دورته الـ14، التي ستقام في بداية عام 2025.

وقال السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان، أمس، إن المهرجان أطلق استمارة قبول الأفلام في المسابقات الأربع الرئيسية، وهي مسابقة الأفلام الطويلة (روائية وتسجيلية وتحريك)، وهى الأفلام التي تتجاوز مدتها 60 دقيقة، ومسابقة الأفلام القصيرة (تسجيلي/ روائي/ تحريك) على أن تكون الأفلام في المسابقتين لمخرجين أفارقة.

وهناك أيضاً مسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا) للأفلام الطويلة الروائية/ التسجيلية، وهى للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة ويصنعون أفلاماً عن أفريقيا بعيون عالمية، وهناك أيضاً المسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دارسي السينما في مصر.

كما أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان أن الدورة الرابعة عشرة سوف تقام في الفترة من التاسع إلى 14 يناير 2025 بمدينة الأقصر جنوب مصر، وقد بدأ استقبال الأفلام على موقع المهرجان من أول أغسطس الجاري ويستمر حتى 30 أكتوبر 2024، على أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024 ولم يسبق عرضها في مصر.

وأعلن المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، أن الرئيس الشرفي لدورته المقبلة النجم الكبير محمود حميدة.