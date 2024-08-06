مهرجان لوكارنو السينمائي ينطلق غداً في سويسرا

المصدر: جنيف ــ أ ف ب

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يُفتتح غداً، الأربعاء، مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، الذي سيشهد تكريم النجم البوليوودي شاروخان، والمخرجين النيوزيلندية جاين كامبيون، والمكسيكي ألفونسو كوارون، والممثلة الفرنسية-السويسرية إيرين جاكوب.

ويعد لوكارنو، الذي أُسّس عام 1946، واحداً من أطول المهرجانات السينمائية السنوية في العالم.

وتُعرض الأفلام في الساحة المركزية في مدينة لوكارنو الواقعة على بحيرة ماجيوري، وهي رمز من رموز الحياة الثقافية السويسرية، وتظهر على الأوراق النقدية من فئة 20 فرنكاً سويسرياً.

وتتّسع ساحة بياتسا غراندي المفتوحة، لما يصل إلى ثمانية آلاف شخص، وتُعرض الأفلام على واحدة من أكبر الشاشات في العالم.

وسيحصل شاروخان (58 عاماً)، السبت، على جائزة «باردو ألا كارييرا»، التي تكرّم الفنانين الذين ساهمت أعمالهم في إعادة تعريف السينما.