«ديدبول أند وولفرين» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس ــ «أ ف ب»

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تصدّر فيلم «ديدبول أند وولفرين» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، وفقاً لأرقام شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وبلغت الإيرادات التي حققها أحدث فيلم من سلسلة «مارفل» وهو من بطولة راين رينولدز (ديدبول) وهيو جاكمان (وولفرين)، 205 ملايين دولار بين الجمعة والأحد في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا.

«تويسترز»

وتراجع فيلم «تويسترز» وهو نسخة جديدة من عمل سابق أنتج في العام 1996 يروي أحداثا عن أعاصير مدمرة في ولاية أوكلاهوما الأميركية، إلى المركز الثاني مع إيرادات بلغت 35,3 مليون دولار. وفي المركز الثالث، جاء فيلم الرسوم المتحركة «ديسبيكابل مي 4» محققاً 14,2 مليون دولار.

«فايس فيرسا 2»

وتراجع فيلم «فايس فيرسا 2» وهو الجزء الثاني لفيلم من إنتاج استوديوهات بيكسار وديزني، إلى المركز الرابع مع تحقيقه 8,3 ملايين دولار.

وفي المركز الخامس حل فيلم الرعب «لونغ ليغز» من بطولة نيكولاس كيدج مع تحقيقه 6,8 ملايين دولار.