«تويسترز» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس آنجلس ــ أ ف ب

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تصدّر فيلم الحركة «تويسترز» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، الممتدة من الجمعة إلى الأحد، محققاً إيرادات بلغت 80,5 مليون دولار، وفقاً لأرقام شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويعد الفيلم نسخة جديدة من عمل سابق أنتج في عام 1996، يروي أحداثاً عن أعاصير مدمّرة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وتؤدي دور البطولة فيه ديزي إدغار-جونز، إلى جانب غلين باول. وأزاح فيلم «تويسترز»، وهو من إنتاج استوديوهات «يونيفيرسل»، فيلم الرسوم المتحركة «ديسبيكابل مي 4»، الذي تراجع إلى المركز الثاني، مع إيرادات بلغت 23,8 مليون دولار.

وحلّ في المركز الثالث فيلم رسوم متحركة آخر، بعنوان «فايس فيرسا 2»، وهو الجزء الثاني لفيلم من إنتاج استوديوهات بيكسار وديزني، وحقق عائدات بلغت 12,8 مليون دولار.

وجاء رابعاً فيلم الرعب «لونغ ليغز»، من بطولة نيكولاس كيدج، مع تحقيقه 11,7 مليون دولار، متقدماً على «إي كوايت بلايس: داي 1»، وهو الجزء الثالث في سلسلة أفلام حول أهوال نهاية العالم، وقد جمع 6,1 ملايين دولار.