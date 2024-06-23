حقق 724.4 مليون دولار.. «إنسايد أوت 2» يواصل تصدر شباك التذاكر

المصدر: أ ب

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واصل فيلم " إنسايد أوت 2″ تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الثانية. وحقق الجزء الثاني من فيلم شركة بيكسار 100 مليون دولار من مبيعات التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع يوم الأحد، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لفيلم رسوم متحركة في إطار المتابعة في دور العرض.

كانت أفضل عطلة نهاية أسبوع ثانية سابقة لفيلم رسوم متحركة هي 92 مليون دولار لفيلم " ذا سوبر ماريو بروس. موفي". ستة أفلام فقط حصلت على عطلات نهاية أسبوع ثانية أفضل.

في غضون أسبوع ونصف فقط من العرض، أصبح فيلم "إنسايد أوت 2″ هو الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2024 حتى الآن حيث حقق 724.4 مليون دولار عالميًا، بما في ذلك 355.2 مليون دولار في دور العرض الأمريكية والكندية. هذا يتجاوز إجمالي 711.8 مليون دولار في جميع أنحاء العالم لفيلم " ديون الجزء الثاني". من المرجح أن يتجاوز فيلم "إنسايد أوت 2″ حاجز المليار دولار في غضون أسبوع تقريبًا، ما يجعله أول فيلم يحقق ذلك منذ فيلم " باربي".

الآن، يستعد فيلم "إنسايد أوت 2″، الذي انخفضت إيراداته بنسبة 35% فقط عن أول ظهور له محليًا والذي بلغت إيراداته 154 مليون دولار، لتحدي " ذا انكريدبولز 2″ الذي حثث 1.2 مليار دولار ليصبح أنجح لشركة بيكسار على الإطلاق. يمكنه أيضًا توجيه شركة الرسوم المتحركة البارزة نحو المزيد من الأجزاء. من بين أفلامها القادمة فيلم "توي ستوري 5″ المقرر عرضه عام 2026.

يمكن أن يُعزى بعض الانكماش في عام 2024 إلى التلاعب بجدول الإصدار بسبب إضرابات الكتاب والممثلين العام الماضي. كان أكبر إصدار جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع هو دراما عصابة الدراجات النارية لجيف نيكولز " ذا بايكرايدرز"، وهو فيلم كان من المقرر افتتاحه في عام 2023 قبل أن يؤدي إضراب الممثلين إلى تأجيله.

جاء أداء فيلم " ذا بايكرايدرز"، من بطولة جودي كومر وأوستن بتلر وتوم هاردي، متماشيا مع التوقعات بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار في 2642 مكان عرض في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. كان من المقرر أن تطلق ديزني فيلم " ذا بايكرايدرز"، الذي كلف إنتاجه حوالي 35 مليون دولار، قبل أن تنقله شركة نيوريجنسي إلى شركة فوكس فيتشرز في الخريف الماضي.

يبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيلم "إنسايد أوت 2″، أدى إلى زيادة مبيعات التذاكر بشكل عام. حقق فيلم " باد بويز: رايد أور داي" من إنتاج شركة سوني بكتشرز أداءً جيدًا في الأسبوع الثالث من إصداره، محققًا 18.8 مليون دولار. وبقي في المركز الثاني. حقق الجزء الثاني من سلسلة "باد بويز"، من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس، 146.9 مليون دولار محليًا حتى الآن.

في الأسبوع المقبل، يأمل فيلم الرعب والخيال العلمي " أي كوايت بلايس: داي وان" وملحمة الغرب الأمريكي لكيفن كوستنر " هورايزون: أن أمريكان ساغا - تشابتر 1″ أن يحظوا ببعض النجاح الذي حققه فيلم "إنسايد أوت 2″.