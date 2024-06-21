موسم أفلام عيد الأضحى.. منافسة شرسة وإيرادات قياسية

المصدر: القاهرة - لمياء علي

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لا يزال موسم عيد الأضحى 2024 السينمائي، يشهد منافسة شرسة بين عدد كبير من الأفلام، إذ يتنافس الفنانون على تصدر شباك تذاكر دور السينما، وهو ما يتوقف عليه نجاح أفلامهم. وتتنافس في دور العرض السينمائية لهذا الموسم، 4 أفلام وهي: «ولاد رزق 3»، «اللعب مع العيال»، «عصابة الماكس»، «أهل الكهف»، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل كل منها.

«ولاد رزق 3»

تمكن فيلم ولاد رزق 3، من تحقيق إيرادات قياسية ونجاحات ساحقة منذ اليوم الأول لعرضه، إذ يتربع حاليًا على قوائم الأفضل بجدارة لهذا الموسم.

وتدور أحداث فيلم «ولاد رزق 3» حول سرقة أبطال العمل شيئاً ثميناً من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأساً على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما. ويشارك بفيلم «ولاد رزق 3» عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وينافس الفنان محمد إمام بفيلم «اللعب مع العيال»، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم «الناظر» مع الراحل علاء ولي الدين، وفيلم «فول الصين العظيم» وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة، والفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأساً على عقب في إطار كوميدي.

«عصابة الماكس»

وتنافس على إيرادات ماراثون عيد الأضحى أيضاً فيلم عصابة الماكس، من بطولة كل من أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وإخراج حسام سليمان.

ويعرض أيضاً فيلم «أهل الكهف»، من بطولة خالد النبوي وغادة عادل تفاعلاً جماهيرياً مقارنة بغيره من الأفلام، وشارك في بطولته: محمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

آراء النقاد

«البيان» استطلعت آراء النقاد في أفلام عيد الأضحى 2024، وسنستعرضها خلال السطور المقبلة بالتفاصيل.

وقع اختيار الناقد الفني أحمد سعد الدين، على فيلم «ولاد رزق 3»، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، إذ أكد أنّ الفيلم يتربع على قوائم الأفضل حتى الآن في موسم أفلام عيد الأضحى. وأضاف لـ«البيان»: اخترت «ولاد رزق 3»، لأن هذا الجزء يتضمن حالة من الإبهار في الصورة أكثر مما كانت عليه الأجزاء السابقة، ناهيك عن محبة الجمهور للجزأين الأول والثاني.

وتابع حديثه: الجزء الثالث به إبهار بصري ولكن كقصة فعنصرها أقل، وهذا ما يجذب الجمهور له.

وأما عن فيلم «اللعب مع العيال» للفنان محمد إمام، أوضح أحمد سعد الدين أنه يستحق المرتبة الثانية في قوائم الأفضل بهذا الموسم، وذكر أن سر تميز العمل هي الحالة التي خلقها المخرج شريف عرفة، إذ استرجعنا معه ذكريات منذ نحو 30 عاماً عندما تعاون مع الزعيم عادل إمام في اللعب مع الكبار.

وأردف: شريف عرفة مخرج كبير وله خبرة طويلة في هذا المجال، ويعلم جيداً ما الذي يجذب المشاهد، ورغم أن القصة ليست قوية إلا أن الإخراج رائع وعوض هذا العنصر.

أحمد سعد الدين أكد أنّ «عصابة الماكس» يستحق المرتبة قبل الأخيرة، وذلك لأن صناعه قدموه بشكل جيد، ومشاهده تتضمن ابتسامة جيدة لمن يشاهده، قائلاً: الفيلم لا يوجد به نجوم كبار؛ فهو من بطولة أحمد فهمي وهو ليس نجم صف أول ولكن العمل جيد.

واختتم: «أهل الكهف» هو صاحب المركز الأخير بالترتيب، فهو ليس فيلماً ملائماً للعيد، وكان من الممكن تأجيله لمواسم أخرى وسينال إعجاب الجميع، ولكن جمهور العيد يحتاج الضحك أكثر من قصص أخرى، وبالمناسبة هو فيلم جيد وليس سيئاً.