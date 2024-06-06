انتعاشة في السينما المصرية.. كبار النجوم في منافسة شرسة

المصدر: القاهرة - لمياء علي

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تشهد الساحة الفنّية في مصر خلال الفترة الحالية، انتعاشة سينمائية كبيرة، إذ يتم عرض 6 أعمال سينمائية في دور العرض حالياً، ناهيك عن القائمة الأخرى المنتظر عرضها في موسم عيد الأضحى 2024. يعد فيلم «السرب»، بطولة الفنان أحمد السقا، من أكثر الأفلام المصرية المعروضة نجاحاً، إذ تصدر شباك تذاكر دور العرض، منذ عرضه بدور السينما، حيث حقق العمل إيرادات كبيرة.

الفيلم يروي أحداثاً حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة عن الأحداث في مدينة «درنة» الليبية، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية، والعودة بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه. فيلم «السرب» يشارك في بطولته كل من أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

«شقو»

أما فيلم «شقو»، الذي يشارك فيه النجمان عمرو يوسف ودينا الشربيني، فيعرض حالياً في دور العرض المصرية، ويشارك في البطولة كل من يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي. ومن بين الأفلام المعروضة، فيلم «بنقدّر ظروفك»، من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة، يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار، واﻻحتكار، وجشع التجار، وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

«تاني تاني»

أما عن فيلم «تاني تاني»، من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وأحمد آدم، فقد لاقى هو الآخر أصداءً واسعة، وهو من بطولة بيومي فؤاد، سليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج شريف إسماعيل.

وبالرغم من اشتعال المنافسة خلال الفترة الحالية، إلا أنّ هناك فئة من الفنانين قررت تأجيل أفلامها للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، ومن بينها «فيلم ولاد رزق 3»، حيث يفتتح موسم عيد الأضحى 2024، بهذا الفيلم، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه 13 يونيو الجاري، الفيلم يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، وغيرهم.

كما يشارك النجم أحمد عز، أيضاً، في موسم عيد الأضحى 2024، بعمل ثانٍ، وهو فيلم «فرقة الموت»، من بطولة عدد من نجوم الفن، ومنهم: آسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل وبيومي فؤاد.

«عصابة الماكس»

الفنان أحمد فهمي، قرر خوض موسم أفلام عيد الأضحى 2024، بفيلم «عصابة الماكس»، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي حول (المكسيكي)، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة، تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد العملية.

«اللعب مع العيال»

والحال ذاته مع الفنان محمد إمام، الذي ينافس في موسم عيد الأضحى 2024، بفيلم «اللعب مع العيال»، وينضم له الفنان باسم سمرة، والعمل به عدد من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

كما يشارك الفنان محمد هنيدي، في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، بفيلم «الجواهرجي»، والذي يشهد التعاون مرة أخرى مع الفنانة منى زكي، بعد ابتعاد دام لـ 25 عاماً، منذ آخر تعاون بينهما، يضم الفيلم كلاً من: محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، تارا عماد، عارفة عبد الرسول.