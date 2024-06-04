«ذي غارفيلد» يتصدر شباك التذاكر

المصدر: لوس انجليس ـــ أ ف ب

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تصدّر فيلم «ذي غارفيلد موفي» إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية في أسبوعه الثاني، فيما تراجع الجزء الجديد من سلسلة «ماد ماكس» إلى المركز الثالث، وفق ما أظهرت تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أول من أمس.

وحل ثانياً فيلم «إيف» من إنتاج باراماونت، وهو من بطولة كايلي فليمنغ التي تؤدي دور فتاة صغيرة تشرع، مع جارها راين رينولدز، في مغامرة لإعادة التواصل بين رفاق لعب منسيين وأبنائهم.

إيرادات

وحقق «إيف» إيرادات بلغت 10.8 ملايين دولار، متفوقاً مباشرة على فيلم «فوريوسا» من إنتاج شركة «وورنر براذرز»، وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام الحركة «ماد ماكس» للمخرج الأسترالي جورج ميلر، الذي حقق 10.75 ملايين دولار.

خيال علمي

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم الخيال العلمي «كيندوم أوف ذي بلانيت أوف ذي إيبس» من إنتاج استوديوهات «تونتيث سنتشري»، محققا 8.8 ملايين دولار.

وفي المركز الخامس حل فيلم الحركة الكوميدي «ذي فال غاي» من إنتاج شركة يونيفرسال، مع 4.2 ملايين دولار، من بطولة راين غوسلينغ وإميلي بلانت.