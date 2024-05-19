يورغوس لانثيموس: العالم أغرب من أفلامي

المصدر: كان (فرنسا) - رويترز

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قال المخرج يورغوس لانثيموس، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، أمس، إن أفلامه التي تنتمي لنمط الكوميديا السوداء أقل غرابة مما يحدث في العالم.

وعرض لانثيموس ضمن فعاليات المهرجان فيلمه «أنواع اللطف»، وهو ثاني عمل يجمعه مع الممثلة إيما ستون.

صنع لانثيموس اسماً لنفسه من خلال أفلام غريبة تنتمي لنمط الكوميديا السوداء منها «سرطان البحر»، و«كائنات مسكينة»، المستوحى من فرانكشتاين.

ولا يختلف عمله الجديد عن هذا النمط. وقال لانثيموس في مؤتمر صحافي: «ألا تعتقدون أن العالم على الأرجح أكثر غرابة... من الأفلام التي نصنعها؟».

وأضاف بينما يقف إلى جانبه نجوم الفيلم، ومنهم ستون وجيسي بليمونز ووليم دافو: «ربما يعكس عملي وأعمال الآخرين ما يحدث في العالم».

وحظي الفيلم بإعجاب النقاد بشكل عام، إذ وصفه موقع فارايتي بأنه مزيج غريب من شأنه أن يربك ويسعد بالقدر نفسه، بينما وصفته صحيفة الغارديان بأنه ثلاثية مروعة وعبثية، مانحة إياه تقييم أربعة من خمسة نجوم.