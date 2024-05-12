وفاة «ناقل الطرود» مكتشف موهبة روبرت دي نيرو ومارتن سكورسيزي

المصدر: أ ف ب

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توفي المخرج والمنتج الأميركي روجر كورمان عن 98 سنة، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن عائلته، بعد مسيرة عرف خلالها بأفلامه ذات الميزانية المنخفضة والمُنتجة بوتيرة سريعة.

وأفادت عائلة كورمان بأنه توفي الخميس في منزله في سانتا مونيكا بكاليفورنيا.

وتولّى كورمان إخراج وإنتاج مئات الأفلام ذات الميزانية المنخفضة بدءاً من خمسينات القرن العشرين.

ووفق الموقع الالكتروني لجوائز الأوسكار، فإنّ "قدراته المذهلة في توفير الأموال مكّنته من إنجاز بشكل سريع أفلام تاريخية وأعمال من نوع الخيال العلمي بميزانيات لا تغطي تكاليف الوجبات في حال التصوير في استوديوهات حديثة".

وأضاف الموقع "بفضل براعته وطاقته اللامحدودة وحبّه العميق للسينما، أنتج كورمان أفلاما أكثر من أي شخص آخر".

ويعود له الفضل باكتشاف موهبة سينمائيين بارزين من أمثال مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو وفرانسيس فورد كوبولا.

من بين الأفلام التي أنتجها "فاست اند فوريوس" (1954)، و"ديمينشيا 13" (1963)، و"بيغ باد ماما (1974).

وبدأ كورمان المولود في ديترويت في ميشيغان، مسيرته في هوليوود من خلال العمل بدايةً كناقل رسائل وطرود في شركة "توينييث سانتشري فوكس" 20th Century-Fox، ثم ككاتب سيناريو.