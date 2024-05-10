مهرجان البندقية يحتفي ببيتر وير

المصدر: روما ـــ أ ف ب

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سيحصل بيتر وير، مخرج أفلام شهيرة بينها «ذي ترومان شو»، على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي لهذا العام تقديراً لمجمل مسيرته، وفق ما ورد في بيان صادر عن المهرجان أمس.

وقال المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا «بإجمالي 13 فيلماً فقط أخرجها خلال أربعين عاماً، حجز بيتر وير مكاناً له بين كبار مخرجي السينما الحديثة». وفي مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الحادية والثمانين التي تقام 28 أغسطس المقبل، سينال وير جائزة الأسد الذهبي عن مجمل مسيرته.

وقال المخرج الأسترالي البالغ 79 عاماً في بيان، إن المهرجان والجائزة «جزء من فولكلور مهنتنا. اختياري لنيل جائزة عن مجمل مسيرتي الإخراجية شرف كبير لي».

وكان وير فاز بجائزتي بافتا البريطانية عن فيلمه الشهير «ذي ترومان شو» (1998)، وهو عمل من بطولة جيم كاري.