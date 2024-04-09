«غودزيلا وكونغ» يواصل تصدّر شباك التذاكر الأمريكي

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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حافظ فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو امباير» («Godzilla x Kong: The New Empire»)، على مركزه في صدارة شباك التذاكر بأمريكا الشمالية في ثاني أسبوع يُعرض فيه، ذلك حسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يتّحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما، إيرادات بـ31,7 مليون دولار.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «مانكي مان» («Monkey Man») مع إيرادات بلغت 10 ملايين دولار. وهذا العمل من إخراج ديف باتيل، وهو ممثل بريطاني من أصل هندي اشتهر بدوره في «سلامدوغ ميليونير» («Slumdog Millionaire»).

وتولّى باتيل دور البطولة في «مانكي مان» الذي أوضح المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش» ديفيد غروس أنّه فيلم «شديد العنف تدور أحداثه حول الاختلافات الطبقية». ورأى غروس أنّ العمل حقق «انطلاقة جيدة».

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «غوستباسترز: فروزن إمباير» («Ghostbusters: Frozen Empire») الذي حقق 9 ملايين دولار.

وجاء فيلم «ذي فيرست أومن» («The First Omen») في المرتبة الرابعة مع إيرادات بـ8,4 ملايين دولار.