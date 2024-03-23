3 عروض سينمائية أوركسترالية بأوبرا دبي مايو المقبل

المصدر: دبي ــ البيان

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تحظى منصات التدفق الرقمي، وشاشات السينما، بنصيب الأسد، عندما يتعلق الأمر بنسب مشاهدة الجمهور للأفلام والعروض السينمائية الأولى أو الخالدة، لكن هل سبق وتخيلت إمكانية الاستمتاع بروائع شهيرة على منصة مسرح يقدم عروضاً أوركسترالية حية؟

نعم، ذلك ما ستقدمه «أوبرا دبي»، في الفترة من 11 إلى 13 مايو المقبل، حيث سيتم عرض 3 أفلام أيقونية على شاشة أوبرا المدينة، التي تحتفي بالفن والفنانين، ويرافق تلك العروض، موسيقى بأداء حي للأوركسترا الأرمينية السيمفونية وجوقة دبي فيستيفال، وذلك ضمن أسبوع موسيقى الأفلام، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لأوبرا دبي على «انستغرام».

حرب النجوم

وسيكون محبو الأفلام على موعد مع فيلم «حرب النجوم: أمل جديد»، يوم 11 مايو المقبل، حيث سيتمكن المعجبون بسلسلة أفلام الخيال العلمي والمغامرات الغنية عن التعريف، من الاستمتاع بأداء حي للموسيقى التصويرية للموسيقار الحاصل على جائزة الأوسكار جون ويليامز، في حفل تقدمه الأوركسترا الأرمينية السيمفونية، عبر أنغام تصف الصراع الدائر في فيلم يندرج أسفل سلسلة سينمائية، هي الأشهر في تاريخ هوليوود.

قراصنة الكاريبي

أما عشاق سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي»، وتحديداً الكابتن جاك سبارو، الشخصية الأسطورية التي كانت مصدر إلهام الكتاب، ولعب دوره الممثل الأمريكي جوني ديب، يمكنهم خوض تجربة من أعالي البحار لفيلم «قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء»، والانطلاق كما لو أن مشاهد الفيلم تنبض بالحياة، عبر وقع نغمات مميزة تتماهى في الخلفية مع عرض الفيلم على شاشة أوبرا دبي 12 مايو، بألحان حية تعزفها الأوركسترا الأرمينية السيمفونية، رفقة جوقة دبي فيستيفال، وبقيادة المايسترو آنثوني جابريال.

تشارلي شابلن

ويمكن للجمهور الغوص في رحلة من الحب والفكاهة، عبر عرض دافئ لأكثر القصص المؤثرة في عالم السينما، في الفيلم الصامت: تشارلي شابلن «ذا كيد». وعلى الرغم من عدم وجود كلمات، فإن هذه التحفة السينمائية تزخر بموسيقى تصويرية عاطفية، تعوض الصمت اللفظي في تلك الدراما الكوميدية. وتحديداً، 13 مايو المقبل، من المنتظر أن يبعث الأداء الأوركسترالي، بقيادة تيموثي بروك، الحياة في السرد السينمائي، عبر ألحان ساحرة تصدح في دار الأوبرا بدبي.

وتدور أحداث هذه التحفة الفنية الصامتة حول متشرد صغير، يكتشف يتيماً ويربيه كما لو أنه فلذة كبده، وحينما تظهر والدة الصبي الحقيقية، يهدد الخطر علاقتهم.