«باص 22» أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست

المصدر: دبي ـــ البيان

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حصد فيلم «باص 22»، للمخرجة ويندي بيدنارز وبطولة النجمة كندة علوش، ثاني جوائزه في جولته بالمهرجانات السينمائية الدولية، وفاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست للسينما والإبداع، الذي اختتم فعالياته أخيراً في سان خوسيه بكاليفورنيا.

يُذكر أن الفيلم بدأ جولته بعرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا، حيث استقبله الجمهور والنقاد استقبالاً حافلاً، وكتبت مجلة Issue Wire «يجذب فيلم «باص 22» انتباه الجمهور من خلال سرده المقنع وأدائه المشحون عاطفياً. إن قدرة الفيلم على إثارة التعاطف الحقيقي وإثارة التأمل فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية، مثل المساءلة والإهمال في المؤسسات التعليمية، هي شهادة على مهارة بيدنارز كمخرجة سينمائية».

وتدور أحداث فيلم «باص 22» حول رحلة أم تدعى أناندا تغوص في الحزن على فقدان طفلها بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات. وتستيقظ أناندا على يوم مليء بالوعود، لكن مع وقوع حادث مأساوي تذهب ابنتها الصغيرة ضحيته، يتحطم حلم أناندا في حياة أفضل لعائلتها من تلك التي تركوها وراءهم في الهند. تذهب أناندا في رحلة من الحزن والغضب، بصحبة رماد ابنتها، وتنسى أن لديها طفلة أخرى على قيد الحياة. تصل الأمور إلى ذروتها عندما تكتشف أسراراً تضع علاقتها مع زوجها وعائلتها في مأزق.