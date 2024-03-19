«كونغ فو باندا 4» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس انجليس ـــ أ ف ب

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واصل فيلم «كونغ فو باندا 4» تقدّمه للأسبوع الثاني توالياً على الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي «دون» في ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة هذه التي تمزج بين الفكاهة والفنون القتالية إيرادات بلغت نحو 30 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليصل المجموع المتراكم لمداخيلها إلى 107,7 ملايين دولار في أمريكا الشمالية و176,5 مليون دولار في بقية أنحاء العالم. في هذا الجزء الجديد من السلسلة التي تنتجها استوديوهات «دريمووركس»، يضطر الباندا المحبوب «بو» الذي يؤدي صوته الممثل جاك بلاك، إلى مواجهة عدوّ قادر على اتخاذ أشكال متعددة. وسعياً إلى التمكّن من حماية «وادي السلام»، يتحالف الباندا مع الثعلبة الماكرة والسريعة البديهة زِن. واحتفظ «دون: الجزء الثاني» بالمركز الثاني، محققاً إيرادات بقيمة 29,1 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد.

ويتسم الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة بإخراجه من الكندي دوني فيلنوف.

وتدور أحداث القصة في كوكب أراكيس الذي تستوطنه ديدان رملية عملاقة، ويدور فيه صراع حول مورد فريد من نوعه.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأمريكي فرانك هربرت على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحَوُّل المياه سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

ويؤدي الممثل الفرنسي الأمريكي تيموتيه شالاميه الدور الرئيس، مجسداً شخصية القائد المنتظر بول أتريدس الذي يثأر لإبادة سلالته، فيما تؤدي زندايا دور المتمردة تشاني.

وفي المرتبة الثالثة بفارق كبير، فيلم «آرثر ذي كينغ»بإيرادات بلغت 7,5 ملايين دولار. ويتولى مارك والبرغ في الفيلم دور مغامر يصادق كلباً شارداً. وحلّ رابعاً فيلم الرعب «إيماجينري» الذي يتناول دبدوباً شريراً، بإيرادات بلغت 5,6 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب الفيلم الدرامي الديني الجديد «كابريني» Cabrini من إنتاج «إينجل استوديوز» بإيرادات بلغت 2,7 مليون دولار.