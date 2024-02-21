«أيام الشارقة السينمائية».. فنون وتجارب بصرية ملهمة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة فن - منصة الاكتشاف الإعلامي، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عن انتهاء التحضيرات وبدء العد التنازلي لإطلاق مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»، التي ستقام خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل في بحيص – الحديقة الجيولوجية بالشارقة، بهدف توفير منصة مبتكرة قادرة على دعم أعضاء المجتمع الإبداعي وصناع الأفلام وتمكينهم من المساهمة في إغناء المشهد الثقافي والفني المحلي.

حرص

وفي هذا الإطار، أكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن تنظيم «أيام الشارقة السينمائية» يعكس حرص المؤسسة على تسخير كافة الإمكانيات التي تسهم في تطوير مهارات تنمية قدرات صناع الأفلام وأصحاب المواهب الإبداعية وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على عرض أعمالهم والتعبير عن وجهات نظرهم المختلفة، في ظل ما يشهده قطاع الفنون وصناعة السينما من قفزات نوعية.

وقالت: تتيح «أيام الشارقة السينمائية» لكافة صناع الأفلام والمتخصصين في الفنون البصرية فرصة الاطلاع على تجارب فنية مختلفة، وهو ما يجعل «الأيام» بمثابة جسر تواصل بين الثقافات والمجتمعات الإنسانية، ما ينعكس إيجاباً على تطوير صناعة المحتوى الإعلامي والسينمائي في الإمارات.

وستقدم مؤسسة فن على مدار «أيام الشارقة السينمائية» مجموعة من الأعمال والتركيبات الفنية التي تحمل بصمات عدد من الفنانين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، إلى جانب تشكيلة من العروض الفنية والأنشطة الترفيهية التي تقام ضمن أجواء ثقافية مميزة تستهدف كافة فئات المجتمع المحلي، كما تعرض عدداً من الأفلام النوعية التي تمتاز بتفرد حكاياتها ومضامينها ورؤاها الإخراجية، حيث تنطلق «الأيام» على وقع أحداث الفيلم الياباني من استوديو غيبلي «قلعة هاول المتحركة» للمخرج هاياو ميازاكي.

وتعرض في يومها الثاني الفيلم الأجنبي «عندما التقى هاري بسالي» للمخرج روب رينير، بينما تشهد الليلة الخليجية عرض سلسلة من الأفلام الخليجية القصيرة، وهي: فيلم «مبروك ما ياك»، و«قصة شرطي»، و«شعبان 27»، و«نور شمس»، و«جارنا بوحمد»، في حين سيعرض الفيلم الدرامي الكوري «ورق الزهر» خلال الليلة الكورية، وتختتم «الأيام» فعالياتها بليلة بوليوود التي ستتزين بجماليات مشاهد الفيلم الرومانسي الموسيقي الهندي «رجوع العاشق المجنون» للمخرج اديتيا شوبرا.

مساحة إبداعية

من جهة أخرى، تفرد الأيام مساحة إبداعية واسعة أمام أصحاب المواهب الفنية الرائدة والناشئة، تتيح لهم من خلالها عرض إنتاجاتهم وأعمالهم الفنية التركيبة، حيث تقدم الفنانة البصرية أحلام البناي، رئيسة قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا في دبي، عملها الفني «استدامة العقول» المستلهم من أقوال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تتمحور حول الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للاستدامة والتنمية.

بينما يعرض الفنان الإماراتي علي مبارك السعدي، مجموعته الفنية «عرب وود» المستوحاة من ملصقات الأفلام الأكثر شعبية مثل «هاري بوتر» و«علاء الدين» وغيرهما، حيث أعاد فيها إنشاء وتصميم ملصقات بعض أفلامه المفضلة لإبراز ما تمتاز به البيئة والثقافة المحلية من ثراء وتفرد. فيما يقدم المصور حمد الجسمي عمله الفني البصري «حنين الإمارات»، الذي يعرض عبر جهاز تلفزيون قديم سلسلة صور لمجموعة من المباني والمعالم المعروفة في الدولة، ليقدم لزوار أيام الشارقة السينمائية فرصة العودة إلى الماضي واستشراف المستقبل.

وتسعى الفنانة عائشة العلي وزميلتها حمدة المري من خلال (Lunar Legacy) إلى تكريم فضول الإنسان وإبداعاته وسعيه الدائم وراء المجهول، وتشارك الفنانة فاطمة عارف بسلسلة من أعمالها التي تبرز معرفتها في إنتاج الفيديو والتصوير والرسم، بينما تعكس أعمال الفنانة حصة الشحي شغفها بالفنون البصرية ورواية القصص عبر العدسة والتقاط الصور المؤثرة التي يمكنها المساهمة في خلق أفكار نابضة بالحياة. وتعرض الفنانة المصرية داليا عمران، عملها (SYMBOLISM & METAPHORS) الذي يعكس خصوصية العلاقة بين مصر والإمارات وكذلك عمل «زيتون وشجرة يافا» وغيرها.

وستتضمن أجندة «أيام الشارقة السينمائية» عقد مجموعة جلسات نقاشية وحوارية متنوعة، يشارك فيها كل من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، صاحب فيلمي «الجنة الآن» و«عمر» المرشحين لجائزة الأوسكار، والمخرجة السعودية هيفاء المنصور، أول مخرجة سينمائية سعودية وصاحبة فيلم «وجدة»، الذي يعتبر أول فيلم سعودي يدخل سباقات جائزة الأوسكار، والممثلة والمخرجة السعودية عهد كامل التي عرفت بدورها في فيلم «وجدة»، حيث يستعرضون جميعاً أبرز التحديات التي تشهدها صناعة السينما وتوجهاتها العالمية، كما ستشهد «الأيام» تنظيم سلسلة من ورش العمل.