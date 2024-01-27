إطلالات جوية ساحرة لدبي تزين فيلم نايلة الخاجة «ثلاثة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهت المخرجة والمنتجة الإماراتية نايلة الخاجة، تصوير فيلمها السينمائي الأول «ثلاثة» بنجاح، الذي تم تصويره في بانكوك والإمارات العربية المتحدة، وسيعرض في الأول من فبراير على نطاق واسع من خلال إحدى المنصات الرقمية. والفيلم من فئة الرعب النفسي، ومن كتابة وإنتاج وإخراج نايلة الخاجة، كما شارك في كتابته بن وليامز، ويشارك في العمل النجم البريطاني جيفرسون هول.

ضم طاقم العمل عدداً من الممثلين الموهوبين منهم: فاتن أحمد، ونورة العابد، والممثل الإماراتي القدير مرعي الحليان، ومهند بن هذيل والممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني.

تدور أحداث فيلم «ثلاثة» الذي يحظى بدعم «طيران الإمارات»، في ضواحي مدينة عربية وفي وقتنا الحالي، إذ تشاهد مريم، والدة الطفل أحمد، تصرفاته الغريبة مما يدفعها للاعتقاد بأنه ممسوس. ومع تصاعد الأحداث، تتسابق مريم مع الزمن للحصول على مساعدة الدكتور البريطاني وأطباء آخرين، وفي نهاية المطاف تلجأ إلى طارد أرواح معروف لإنقاذ ابنها.

تم تصوير هذا الفيلم المستقل على مدى 24 يوماً بين بانكوك والإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المنتج الإماراتي سلطان سعيد الدرمكي والمنتجين دانيال زيريلي وجون شارلز ليفي ونايلة الخاجة إلى جانب عدد من المنتجين التنفيذيين منى عيسى القرق وجيفرسون هول وسيدارث ثاكر وراسيك ثاكر.

وعبّرت الخاجة عن سعادتها بهذا العمل قائلة: «أنا ممتنة لدعم «طيران الإمارات» لفيلمي السينمائي الأول. هذا الدعم الاستثنائي لا يعكس تأييداً لمسيرتي المهنية فحسب، إنما يظهر أيضاً التزام «طيران الإمارات» الثابت بدعم المواهب الإماراتية وتعزيز صوت المرأة في مجال السينما. بفضل دعمهم نحتفي بروح الإبداع الجماعية التي شملت مجموعة رائعة تتألف من 250 فناناً موهوباً اجتمعوا معاً لتحقيق هذه الرؤية».

وتابعت الخاجة: «يسعدني أن أشارك أداء كل من جيفرسون هول وسعود الزرعوني الذي يبرز الاختلاف الواضح بين الثقافتين وفي الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة المشتركة بينهما للتسامح والتواصل. إن فيلم «ثلاثة» هو فيلم رعب نفسي يعبر الثقافات وينبض بإيقاع غريب».

وأضافت الخاجة: «لقد زودتني دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بإطلالات جوية ساحرة لمدينة دبي، ترتقي بفيلمي إلى آفاق جديدة وتضيف قيمة لا تُقدّر إلى إنتاجي».