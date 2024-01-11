«وداعاً جوليا» يحقق نجاحات نوعية في المهرجانات ودور العرض

المصدر: دبي ـــ البيان

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حقق فيلم «وداعاً جوليا» للمخرج السوداني محمد كردفاني، العديد من الإنجازات في شتى أنحاء العالم، واستطاع التأثير في جمهور واسع ومتنوع، ليسجل ويكسر الكثير من الأرقام القياسية في دور العرض المصرية والخليجية، والفوز بأكثر من 20 جائزة دولية من مختلف مهرجانات السينما الدولية.

أقبل الجمهور بشكل ملحوظ على مشاهدة الفيلم في دور العرض، حيث يستمر عرضه في مصر للأسبوع الثاني عشر، محققاً أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري. وحقق في الخليج أكثر من نصف مليون دولار خلال خمسة أسابيع من العرض، وهو أول فيلم غير سعودي أو مصري يحقق هذا الإنجاز. بالإضافة إلى عروضه المستمرة في كل من الإمارات والسعودية، قطر وعُمان، وقريباً في باقي الدول العربية، محققاً نجاحاً لا مثيل له في تاريخ السينما السودانية.

وعلى الجانب الأوروبي، يُكمل الفيلم مسيرة عروضه قريباً في كل من السويد، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، إيطاليا، أستراليا، ألمانيا، النمسا، وسويسرا، وهذا بعد عرضه الناجح في دور العرض الفرنسية. وفي شرق آسيا، سيُعرض في تايوان خلال صيف 2024.

بدأت مسيرة الفيلم بالعرض العالمي الأول له في مايو الماضي بمهرجان كان السينمائي، ضمن قسم نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية، ثم انطلق بعدها في مسيرة طويلة، حصد خلالها 22 جائزة دولية، منها 7 جوائز جمهور، آخرها كانت جائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور)، من مهرجان الجونة السينمائي بمصر. هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم أفريقي في حفل توزيع جوائز سبتيموس الدولية، وجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزة فارايتي لموهبة العام في الشرق الأوسط لمحمد كردفاني، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان أفريكاميرا للفيلم الأفريقي.

تدور أحداث «وداعاً جوليا» في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها، ومساعدتها، سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة، سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز، ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد، وتصميم أزياء محمد المر.