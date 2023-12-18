«وداعاً جوليا» يحط الرحال في دور السينما الإماراتية

المصدر: القاهرة - البيان

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يعرض الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» للمخرج محمد كردفاني في دور السينما الإماراتية، ليصبح مجموع السينمات، التي تعرض الفيلم في دول الخليج العربي 84، وفي فرنسا ارتفع عدد السينمات، التي تعرض الفيلم إلى 67 شاشة، بعد أن نجح الفيلم في بيع أكثر من 20 ألف تذكرة، منذ انطلاقه في 21 مدينة في مطلع شهر نوفمبر، ليواصل عروضه للأسبوع السادس على التوالي، بينما يُعرض في دور العرض المصرية للأسبوع الثامن على التوالي، بعد أن سجل منذ أسبوعه الثاني أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري.

ويمكن مشاهدة الفيلم في الإمارات في دور العرض التالية: فوكس (مردف سيتي سنتر، ياس، جزيرة المارية، نخيل النخلة، مول الإمارات، الزاهية سيتي سنتر، وافي، عجمان سيتي سنتر، الجيمي مول، الحمراء، الفجيرة سيتي سنتر، ميركاتو، فستيفال سيتي، ديرة سيتي سنتر، أبراج نيشن، جاليريا)، وروكسي (الخوانيج، ودبي هيلز، وسيتي ووك، وبوكس بارك)، بالإضافة إلى ريل سينما في مول دبي، ونوفو سينما ميجابلكس، وسينيبوليس في سيركل مول، وستار سينما في كل من (فلاجشيب الغرير والبوادي، وأخيراً سيني رويال ديرفيلدز ودلما مول).

وفي الوقت نفسه يشهد الفيلم عرضه في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (14- 21 ديسمبر)، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة على جائزة نجمة الجونة الذهبية، وأيضاً على جائزة سينما من أجل الإنسانية.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم الممثل نزار جمعة، وقير دويني.