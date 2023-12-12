فيلم الياباني ميازاكي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

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تصدر فيلم «ذي بوي أند ذي هيرون»، أحدث أعمال المخرج الياباني الشهير في مجال الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفق تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وأوضحت «إكزبيتر ريليشنز»، أن «ذي بوي أند ذي هيرون» الذي بلغت مداخيله 12.8 مليون دولار في نهاية الأسبوع، بات الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الأسبوع الأول لطرحه في الصالات.

وتتمحور قصة الفيلم، على حياة صبي في الحادية عشرة يُدعى ماهيتو ينتقل مع والده من طوكيو إلى الريف.