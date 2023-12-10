فيلم «أناتومي أوف إيه فول» يفوز بجائزة أفضل فيلم أوروبي لعام 2023

المصدر: (برلين ـــ د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فيلم المحاكمة الدرامي «أناتومي أوف إيه فول» للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، بجائزة أفضل فيلم أوروبي لهذا العام، وفقاً لما أعلنته أكاديمية السينما الأوروبية، خلال حفل أقيم في برلين، أول من أمس.

وتدور أحداث الفيلم حول كاتبة ناجحة، تلعب دورها الممثلة «ساندرا هولر»، تحاول إثبات براءتها بعد اتهامها بقتل زوجها.

وفي وقت سابق، فاز فيلم «أناتومي أوف إيه فول» بجائزة أفضل سيناريو، وأيضاً جائزة أفضل مونتاج، فيما فازت ترييه بجائزة أفضل مخرجة، وحصلت هولر جائزة أفضل ممثلة لعام 2023.

وحصل الممثل الدنماركي مادس ميكلسن على جائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم «باستاردس»، وتسلم الجائزة عبر الفيديو.

وكان الممثل الألماني كريستيان فريدل، الذي لعب دور رودولف هوس قائد معسكر أوشفيتز في فيلم «زون أوف إنترست»، من بين المرشحين لهذه الفئة.

كما كرمت الأكاديمية الممثلة البريطانية فانيسا رديجريف، على مجمل مشوارها الفني.

وحصل المخرج السينمائي المجري بيلا تار مخرج فيلم «ساتان تانجو»، على الجائزة الفخرية لرئيس الأكاديمية ولجنة التحكيم.

وتم تكريم المخرجة الإسبانية إيزابيل كويكسيت مخرجة فيلم «ذا سيكريت لايف أوف ووردس»، على ما قدمته للسينما العالمية.

وتعتبر جوائز أكاديمية السينما الأوروبية، واحدة من أرفع الجوائز في هذا المجال. وصوت حوالي 4600 عضو في أكاديمية السينما الأوروبية للفائزين في مجموعة من الفئات، ما يشبه جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة.

وعادة ما يجري تقديم جوائز الأفلام الأوروبية بالتناوب بين برلين والمدن الأوروبية الأخرى.

وفي العام الماضي، ذهبت جائزة أفضل فيلم، إلى الفيلم الساخر «تراينجل أوف سادنيس».