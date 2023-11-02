«جوان» التاسع في عائدات شباك التذاكر بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتل فيلم «جوان» الهندي المركز التاسع على قائمة الأفلام الأعلى إيرادات على الإطلاق في شباك التذاكر بالإمارات، مع هيمنة فيلمين للنجم الهندي شاروخان، هما «باثان» و«جوان» على قائمة الأفلام الهندية الأعلى دخلاً في الإمارات، وفق موقع «بينك فيلا» الهندي.

الفيلم الذي أخرجه اتلي كومار، وشارك في بطولته نايانتارا وفيجاي سيثيباثي وديبيكا بادوكون وسانجاي دوت وآخرون، حقق نجاحاً كبيراً في شبابيك التذاكر بإيرادات عالمية بلغت حوالي 1165 كرور روبية بعد 54 يوماً. وبرز باعتباره الفيلم الهندي الأصل الأعلى ربحاً في الهند، ورابع أعلى فيلم هندي ربحاً على الإطلاق.

وحطم الفيلم أرقاماً قياسية لافتة في الهند وعالمياً. ومن الأرقام القياسية التي حققها «جوان» في تنافسه مع الأفلام العالمية الرائجة، هو دخوله ضمن أعلى 10 إيرادات في شباك التذاكر في الإمارات، حسب الموقع، حيث احتل المرتبة التاسعة.

ويدور «جوان» عن رجل يدعى أزاد يمثل دوره شاروخان، يدفعه ثأر شخصي لتصحيح الأخطاء في المجتمع، مع الحفاظ على وعد قطعه لوالدته منذ سنوات. وهو في مواجهة كالي والذي يمثل دوره فيجاي سيثوباثي، الرجل الخارج عن القانون الذي يسبب في معاناة شديدة لكثيرين.

ووفق الموقع، تربع فيلم «آفاتار 2» على قائمة الأفلام الأعلى دخلاً في شبابيك التذاكر في الإمارات، محققاً حوالي 13.22 مليون دولار.