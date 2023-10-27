عروض «الشارقة السينمائي الدولي» تستقطب 3100 طالب

المصدر: الشارقة - وام

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نجح «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة، يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان، وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر عجمان.

ويأتي ذلك في وقت بدت فيه أجندة اليوم الثالث من المهرجان ثرية بورش العمل والفعاليات والجلسات النقاشية، ومن بينها جلسة «تمويل الأفلام: دليل للحصول على التمويل» التي استضافت محمد قبلاوي مدير مهرجان مالمو السينمائي، والذي أشار فيها إلى أن فكرة تنظيم مهرجان سينمائي عربي في مالمو ليس حديثة العهد. فقد سبقها تنظيم العديد من التجارب في باريس وسيدني وبرلين والولايات المتحدة الأمريكية. وقال: بدأت فكرة المهرجان في 2010 وبعد مرور 4 سنوات نجح في أن يكون أكبر وأشهر مهرجان عربي خارج المنطقة العربية، حيث استفاد كثيراً من وجوده في مالمو التي تعد مدينة الثقافة في السويد ويعيش فيها 165 جنسية، مشيراً إلى أن ما ميز المهرجان هو عدم اكتفائه بـعرض الأفلام فقط، وإنما وسع من قاعدته في 2015 عبر إنشاء سوق ومنتدى المهرجان.

من جانبه، نوّه الباحث السينمائي السعودي عبد الرحمن الغنام خلال مشاركته في جلسة «المخرج الذي بداخلك: التغلب على المخاوف لتحقق إمكانياتك الإبداعية» إلى ضرورة التعامل مع الأفلام بناءً على الإخراج والتمثيل.. موضحاً أن طبيعة التعامل مع الأعمال السينمائية يختلف من جيل لآخر. وقال: في صناعة السينما تختلف الإمكانيات الإبداعية ما بين فئات الأفلام، حيث تتنوع الرؤى الإخراجية وطرق سرد الحكاية وتقديمها للجمهور وتفاعل الشخصيات معها، ولذلك يجب دائماً التركيز على الرؤية الإخراجية التي تقود عملية التمثيل وتجسيد الشخصيات، فضلاً عن معرفة مراحل صناعة الأفلام من حيث التطوير والبحث والإنتاج والترويج وانتهاء بالعرض، مؤكداً أهمية التعاون بين المخرج والكاتب والفريق بأكمله والتعرف على آرائهم في العمل لضمان نجاحه.

من جهة أخرى، تضمنت فعاليات «السجادة الخضراء» عرض فيلم «نيكولاس الصغير» من إخراج بنجامين ماسوبر وأموندين أفرودون.