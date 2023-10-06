بعد فيلم «Up»، كارل فريدريكسن يحصل على فرصة ثانية للحب في فيلم «Carl's Date»

المصدر: خالد خليفة

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بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «Up»، يعود الأرمل كارل فريدريكسن، الذي اشتهر بقصة حياته المؤثرة مع حبه الراحل إيلي، في فيلمه الجديد بعنوان «Carl’s Date» لاستكشاف مغامرة جديدة تتعلق بالحب.

وفي مقطع الدعاية الخاص بالفيلم، يعلن كارل لصديقه الوفي «Dug» أن الآنسة ماير تحبه وترغب في الخروج معه في موعد.

وتروي الأحداث محاولات كارل للتحضير لموعده بأساليب متنوعة، مع اعترافه بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية التعامل مع المواعدة في العصر الحديث.

وفي هذا السياق، يقدم كلبه المخلص «Dug» تعليقات طريفة، ويصرح بأنه لا يجد هذا الأمر «ممتعاً على الإطلاق».

إلا أنه يتدخل لتهدئة توتر كارل، ويقدم له بعض النصائح الفعّالة لبناء صداقات في العصر الحديث، حيث لم يكن كارل قد أقام صداقات لفترة طويلة.

ومن المهم أن نشير إلى أن الممثل الراحل إد أسنر، الذي قام بأداء دور «كارل» في فيلم «Up»، توفي في أغسطس 2021.

وأكد المخرج بوب بيترسون أنه تمكن من تسجيل صوت إد أسنر قبل وفاته بأشهر قليلة لاستخدامه في هذا الفيلم.