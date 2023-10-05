الأكبر تفاعلية غامرة في العالم .. قبة ساحة الوصل تسجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

المصدر: البيان

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سجلت ساحة الوصل، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم، وكشفت مدينة إكسبو دبي عن جدول غني بالفعاليات التي تشمل تجارب التكنولوجيا المتقدمة والمهرجانات الثقافية وخيارات تناول الطعام الجديدة ومجموعة كبيرة من المبادرات الرياضية، لتعزز مكانتها موطناً للإبداع والابتكار العالمي والرفاهية.

ومن بين أحدث عروضها تجربة الواقع المعزز الجديدة والرائدة، حيث سيتمكن الزوار قريبًا من التفاعل مع قبة الوصل عبر هواتفهم المحمولة، لتضيف ساحة الوصل انجازاً جديدة لقائمة إنجازاتها المميزة.

وقال الوليد عثمان، المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "تقف ساحة الوصل شاهداً على التميز المعماري والبنية المميزة التي يتردد صداها لدى كل من حظي بشرف تجربتها. ويؤكد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية التزام إكسبو 2020، ومدينة إكسبو دبي، بالابتكار والتميز."

وقالت آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: "تستمر مدينة الوصل، بجمع الناس معًا، ويسعدنا أن نشارك تفاصيل تجاربنا الجديدة في نفس الوقت مع حصول وجهتنا التفاعلية الشهيرة على هذا التقدير المرموق. بدءًا من الواقع المعزز التفاعلي ومرورا بتكريم المستكشف العربي ابن بطوطة في أحدث تجاربنا الغامرة، إلى إطلاق مقهى مستدام وعودة مدينة الشتاء وفعاليات حي رمضان، فإن عروضنا المقبلة ستعزز من مكانة مدينتنا مركزاً للإبداع والابتكار والرفاهية."

يتزامن الكشف عن التقويم مع الافتتاح الكبير لمقهى ساحة الوصل الجديد، وهو علامة تجارية محلية تقدم المأكولات العربية التي تفتخر بمعايير الاستدامة التي تطبقها - بما في ذلك استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لزيها الرسمي الذي أنشأته شركة تكنولوجيا المنسوجات "بنغيا".

تشمل الفعاليات المقبلة ( 22.7- درجة "موليكيول") وهي مغامرة موسيقية فنية يومي 27 و28 أكتوبر التي تسلط الضوء على ذوبان الجليد السريع في جزيرة غرينلاند، فضلاً عن فعالية "بينالي دبي للخط" بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون يومي 21 و28 أكتوبر بمشاركة فنانة الواقع الافتراضي اليابانية إيمي سيكيجوتشي والرسام والمصور والنحات الإماراتي مطر بن لاحج.

وتستمر فعاليات مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي وهو الأول من نوعه في المنطقة، كما تتطلع مدينة إكسبو أيضًا إلى تنظيم فعاليات مدينة الشتاء للاحتفال بسحر موسم الأعياد للعام الثاني على التوالي.

وفي العام المقبل، ستشهد المدينة فعاليات "بريك ذا بلوك" وهو مهرجان للموسيقى والطعام والفنون يحتفي بروح الشباب، والاستضافة الأولى لمهرجان الموسيقى الإلكترونية في الشرق الأوسط "أنتولد"، وفعاليات حيّ رمضان، الذي يحتفي بالشهر الكريم.

وتواكب الوجهة المفعمة بالحيوية أيضًا التزامها بتعزيز النشاط البدني كأسلوب حياة بالجمع بين الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات مع مجموعة ملهمة من الأنشطة الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية، بما في ذلك نصف ماراثون دبي و "سبينيس" دبي 92 وتحدي الدراجات في فبراير 2024.