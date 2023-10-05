فيلم «حديد نحاس بطاريات» في سينما عقيل بدبي 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق عروض الفيلم الروائي «حديد نحاس بطاريات»، للمخرج وسام شرف، لمدة أسبوع في سينما عقيل في الإمارات ابتداءً من يوم 15 أكتوبر، كما سيحصل على عرض واحد ضمن فعاليات النسخة الثانية من أسبوع السينما العربية (6 -14 أكتوبر)، وكانت MAD Solutions الشركة الموزعة للفيلم في العالم العربي قد أطلقت البوستر والإعلان التشويقي الرسمي للفيلم.

شهد «حديد نحاس بطّاريّات»، عرضه العالمي الأول في مسابقة جورناتي ديل أوتوري ضمن الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة Europa Cinemas لأفضل فيلم أوروبي ووصفته لجنة التحكيم بالفيلم الممتع والأصيل ويدعو للتفاؤل، وقالت عن مخرجه «شرف قدم قصة حب تحمل عناصر خيالية قوية، هناك لمسات حانية، راحة.. وبعض اللحظات السوداوية المرحة»، ويُعد وسام شرف هو أول مخرج عربي ينال فيلمه هذه الجائزة. كما حصل الفيلم على عرضه الأول في العالم العربي في مهرجان البحر السينمائي الدولي.

كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان بلفور السينمائي في فرنسا، ونال تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم في مهرجان هامبورج السينمائي، وجائزة موزاييك للتواصل الثقافي في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي.

فيلم «حديد نحاس بطاريات»، تلقى العديد من الإشادات النقدية عربياً وعالمياً، فقد وصفه موقع آي سي إس العالمي بالفيلم المتقن ومخرجه قدم شيئاً استثنائياً بالغوص بعمق في حيوات الشخصيات، أما موقع سيني يوروبا فكتب «حكاية تشع بالسحر والحقيقة تحت غطاء من المرح»، فيما قال الناقد هوفيك حبيشان «ألقى المخرج نظرة لم يسبق أن حضرت بهذا الشكل في السينما اللبنانية، وبلغة سينمائية تتراوح بين الحزن والخفّة»

شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية ومن أبرزها مهرجان كالكوتا السينمائي الدولي، ومهرجان مونبيلييه للسينما المتوسطية، ومهرجان تسالونيكي السينمائي، ومهرجان هونج كونج للسينما الآسيوية، ومهرجان أرابيسك السينمائي في اسكتلندا، مهرجان بيون السينمائي الدولي، ومهرجان نوافذ سينمائية على المغرب العربي والشرق الأوسط في فرنسا.