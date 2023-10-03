«باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس انجليس ـ أ ف ب

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تصدّر فيلم «باو باترول: ذي مايتي موفي» («PAW Patrol: The Mighty Movie») شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع له، محققاً إيرادات بلغت 23 مليون دولار، ليتفوّق بذلك على فيلم الرعب «سوو إكس» («Saw X»)، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

«انطلاقة مذهلة»

وأشاد الخبير ديفيد غروس بـ«الانطلاقة المذهلة» لفيلم «باو باترول»، مضيفاً «يُفترض أن يحقق العمل أرباحاً، رغم أنّه ليس بمستوى أفلام ديزني وبيكسار وإيلومينيشت، فضلاً عن أنّ ميزانيته أقل بكثير من ميزانياتها».

وفي فيلم التحريك هذا، أعار الممثل والفكاهي الأمريكي كريس روك وبطلة كرة المضرب السابقة سيرينا وليامس صوتيهما لشخصيات من الحيوانات تتمتع بقوى خارقة. وفي هذه المغامرة الجديدة المستوحاة من الرسوم المتحركة الناجحة التي تحمل الاسم نفسه، تلاحق مجموعة «سوبر باترول» أشراراً خارقين تسعى إلى إيقافهم من أجل إنقاذ مدينة المغامرات (أدفنتشر سيتي).

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم الرعب «سوو إكس» («Saw X») محققاً في أول عطلة نهاية أسبوع له 18 مليون دولار، في أداء جيّد لعمل بلغت ميزانيته 13 مليون دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ذي كرييتور» («The Creator») مع إيرادات بلغت 14 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب «ذي نان 2» («The Nun II») إلى المركز الرابع بعدما كان تصدّر شباك التذاكر الأسبوع الفائت.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «ذي بلايند» («The Blind») .