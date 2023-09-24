استئناف مباحثات إضراب هوليوود

المصدر: (لوس آنجليس - أ ف ب)

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تسارعت التطورات في هوليوود في شأن إضراب كتّاب السيناريو، الذي يشلّ القطاع السينمائي والتلفزيوني منذ نحو خمسة أشهر، إذ أعلنت نقابتهم أنها ستواصل المحادثات مع الاستوديوهات، بعدما شهدت تقدماً يوحي برغبة في التوصل إلى اتفاق يضع حداً للتحرك المطلبي.

وكانت المحادثات بين شركات الإنتاج، ونقابة كتّاب السيناريو في شأن تقاسم إيرادات البث التدفقي، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، استؤنفت الأربعاء، بعد توقفها نحو شهر. ويؤمل أن تفضي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى نتيجة إيجابية، إذ لاحظ مراقبون في القطاع بوادر تقدم فيها.

ومن هذه البوادر، أن كبار مسؤولي «ديزني» و«نتفليكس» و«وارنر براذرز» و«إن بي سي يونيفرسال»، شاركوا فيها شخصياً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

ورأى أكثر من مُراقب أن هذه المقاربة غير المسبوقة للمفاوضات، توحي بقُرب التوصل إلى اتفاق، أو أقلّه إلى أن الهوة ضاقت بين الطرفين، بعد 144 يوماً على بدء الإضراب، الذي أدى إلى جمود شبه كليّ في القطاع.