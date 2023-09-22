مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن الأفلام العربية القصيرة المشاركة في نسخته الثالثة

المصدر: البيان

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يسرّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن يعلن عن قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة في نسخته الثالثة. حيث تضمّ هذه القائمة مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة التي تروي قصص نادراً ما تروى حول حياة الناس والمدن في أنحاء العالم العربي.

يعد مهرجان هذا العام بتقديم تجارب مؤثرة. كما سيحتفل بثراء وتنوع رواية القصص العربية، ويدعو المشاهدين الى رحلة مغايرة من خلال قوة الفيلم عبر عرض مجموعة استثنائية من ١١ فيلماً عربياً قصيراً.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي قائلاً: “يلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بتعزيز السينما العربية والثقافة السينمائية في المنطقة والعالم من خلال توفير منصّة لصانعي الأفلام العرب لعرض أعمالهم، وتقديمهم لخبراء صناعة السينما العالميين.”

كما عقّب مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنطوان خليفة، قائلاً: "إن مسابقة الأفلام العربية القصيرة تسلّط الضوء على تفاني المهرجان في دعم وتمكين صانعي الأفلام العرب في مشاركة قصص لم تكن لتروى من قبل، نستكشف من خلالها جوانب مختلفة عن الحياة. وأشاد خليفة بالمخرجين العرب الشباب لأفلامهم المميزة التي تُظهر قوةً ونضجاً استثنائيين."

وتشمل قائمة الأفلام العربية القصيرة التي تم اختيارها:

• فيلم "سموكي أيز” يروي قصة فتاة تعيش ليلة مرعبة في القاهرة بعد أن تتورط في حادث سير مع سائق تاكسي. الفيلم يستخدم موسيقى الراب كوسيلة للتعبير عن الحالة النفسية للشخصيات والمجتمع. الفيلم من بطولة مغني الراب مروان موسى والممثلة ميار الغيطي وإخراج المخرج المصري علي علي، الحائز على العديد من الجوائز العالمية مما جعله من بين المخرجين الأكثر تكريماً في العالم.

• فيلم "موسم" من إخراج وتأليف حسين إبراهيم، يحكي قصة فراس البالغ من العمر 11 عاماً، ورحلته في مغامرة صيد الطيور في الريف اللبناني مع والده تيسير وصديقه ريان. ما يبدأ كرحلة صيد عادية يتطور إلى رحلة لا تُنسى، وتحول يوماً عادياً إلى مغامرة العمر.

• فيلم "المفتاح" من إخراج راكان مياسي، وتدور أحداثه حول الطفلة إيدينا التي تُزعجها أصوات غامضة تعكّر نومها ليلاً بشكل متكرر. ومع استمرار هذا الضجيج المقلق في اجتياح حياة العائلة، يبقى لنا أن نرى كيف ستتصاعد ردة فعل والديها.

• فيلم "بتتذكري” إخراج داليا نمليش، يحكي قصة زوجان يواجهان الانفصال الوشيك. مما يجعل إلياس وكريستيان يتعمقان في ذكرياتهما المشتركة، ويستعدان لوداع أخير يختبر قوة رباطهما.

• فيلم"سكون" للمخرجة دينا ناصر، يتناول قصة هند؛ لاعبة كاراتيه شابة تتمتع بشخصية كاريزمية وتعاني من ضعف السمع. بعد وقوع حادث مؤلم لها في مركز الكاراتيه، تدخل حياة هند بعدها في دوامة من الفوضى، مما يعيق إصرارها ويثقل روحها.

• فيلم "الحرش" من إخراج فراس الطيبة، يتتبع رحلة شقيقين ينطلقان لدفن والدهما المتوفى. على طول الطريق، تطفو إلى السطح المشاكل العالقة بينهما، مما يجبرهم على مواجهة المعنى الحقيقي لروابط الأخوة والروابط الأسرية.

• فيلم "الترعة" من إخراج جاد شاهين، وهو يروي قصة شاب يرى أمراً غريباُ في ترعة ملعونة، يجعله يشك في كل شيء ويُحدّد مصيره.

• فيلم "رافقتكم السلامة" للمخرج إبراهيم ملحم، تدور أحداثه حول رحلة سلمى المحفوفة بالمخاطر للعودة إلى وطنها، حيث تعبر الحدود بشكل غير قانوني لتسليم جثمان شقيقها إلى منزل عائلتها. وعلى طول الطريق، تواجه تحديات تجبرها على اتخاذ قرار يغير مسار حياتها.

• فيلم "سعيد" من إخراج رامي الزاير، تدور أحداثه حول حياة سعيد الذي يقرر الهرب بعد معرفته بضرورة عودة أخته سلمى إلى منزل والدتهما. ليبحث عن مأوى ومستقبل أفضل.

• فيلم "صمّ" يعرض المخرج روي عريضه مهمّة حسن المتمثلة في إيجاد مكان لدفن زوجته المتوفاة في بلدتها الأصلية بمساعدة طفليه تمارا ورامي، وذلك بناء على رغبتها في أن تُدفن في مسقط رأسها، والتي غادرتها لأكثر من عقدين من الزمن.

• فيلم "أنا وعيدروس" من إخراج سارة بالغنيم، وتدور أحداثه حول شابة سعودية تتسلل للخروج في موعد غرامي، مما يؤدي إلى مشاجرة مع مرافقها - يناقش الفيلم تصادم الحرية الشخصية مع الأعراف المجتمعية.

الجدير بالذكر، بأنه من المقرر أن تقام النسخة الثالثة من المهرجان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023.