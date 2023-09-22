أفلام روائية ووثائقية متنوعة في مهرجان طرابلس السينمائي

المصدر: القاهرة ـ البيان

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مجموعة من الأفلام المتنوعة ، الروائية والوثائقية، تشارك في مهرجان طرابلس السينمائي العاشر، يبلغ عددها الـ9 أفلام، تتميز بتركيزها على تلك الجوانب.

حيث تمثل نتاجات خاصة بشركة "ماد سوليوشينز"، ومن توزيعها. إذ يقام المهرجان في (21 - 28 سبتمبر)، وعدد الأفلام المنافسة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 6، وهي :

عَلَم لفراس خوري (فيلم الافتتاح)، ونزوح لـسؤدد كعدان، وتحت الشجرة لـأريج السحيري، وجحر الفئران لمحمد السمان، وFor My Country لرشيد حامي، وجزيرة الغفران لـرضا الباهي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية ينافس فيلما بعيداً عن النيل للمخرج شريف القطشة، ونور على نور للمخرج كريستيان سور، وفي مسابقة الأفلام القصيرة ينافس فيلم لحمي ودمي للمخرجة إيناس أرسي ضمن مجموعة الأفلام القصيرة 3.